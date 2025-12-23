Четыре нижегородских проекта получили награды премии "Безопасный город" Общество

Фото: Минцифры Нижегородской области

Сразу четыре проекта Нижегородской области стали лауреатами I Национальной премии за достижения в создании и развитии систем АПК «Безопасный город». Проекты реализуются Минцифры, Минфином и Центром координации проектов цифровой экономики региона.

Первое место в номинации «Умный город» занял проект по фиксации нарушений пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на базе платформы «Аргентум». Проект предусматривает определение трех ситуаций: езду на одном самокате двух и более человек, движение в запрещенных зонах и пересечение пешеходного перехода непосредственно на транспортном средстве.

Серебро в номинации «На страже» досталось государственной информационной системе «Единый центр обработки и хранения видеоинформации Нижегородской области».

Третье место в номинации «Облачное решение» получил портал «Резидент столицы финансовой культуры». Проект разработан для популяризации финансовой грамотности и киберграмотности и противодействия мошенникам.

В номинации «Инновации» бронза досталась проекту «Искусственный интеллект в региональных информационных системах Нижегородской области». В проекте по использованию нейросетей в региональных информационных системах было представлено более 20 ИИ-инициатив Нижегородской области.

«Три из четырёх проектов связаны с технологией искусственного интеллекта, и это не случайность. ИИ – это уже не будущее, а неотъемлемая часть настоящего. Мировой тренд на использование нейросетей диктует такие условия, при которых во многом именно от внедрения ИИ в госуправление зависит развитость государства и его технологический суверенитет. Также важно, что наградой отмечен наш проект по финансовому просвещению. Нижегородская область в этом году – Столица финансовой культуры. Мы проводим большую работу, чтобы нижегородцы более ответственно подходили к распоряжению своими финансами, не попадались на уловки мошенников и тем самым могли улучшить свое финансовое благополучие. Проект «Резидент столицы финансовой культуры» - наш ключевой инструмент в этой работе», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В рамках проекта «Единый центр обработки и хранения видеоинформации Нижегородской области» в регионе действует уже более 24,7 тысячи камер.

«Они расположены в многоквартирных домах, на «умных» остановках, в местах массового пребывания и многих других точках. Часть из них использует в своей работе ИИ для установления личности или, например, определения госномера автомобиля, что значительно помогает в ведении оперативно-розыскной деятельности», – рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Напомним, что развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта входит в задачи нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.