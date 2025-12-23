Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 декабря 2025 11:42Чинцов рассказал о росте бюджета Нижнего Новгорода после слияния с Кстовом
23 декабря 2025 11:29Карантин по бешенству ввели еще в одной деревне Кстовского района
23 декабря 2025 11:18Инфекционисты разъяснили, можно ли потерять зрение после гриппа
23 декабря 2025 10:27МИД России вручил журналистам доски с Городецкой росписью
23 декабря 2025 10:10Захара Прилепина наградили медалью "За проявленную доблесть"
23 декабря 2025 09:46Заболеваемость гонконгским гриппом выросла в Нижнем Новгороде
23 декабря 2025 09:29Нижегородцам досрочно выплатят детские пособия и пенсии в декабре
23 декабря 2025 09:21Четыре нижегородских проекта получили награды премии "Безопасный город"
23 декабря 2025 09:16Нижний Новгород встал в 8-балльных пробках из-за снегопада
23 декабря 2025 09:00Эксперты объяснили, чем грозит россиянам единая база IMEI от Минцифры
Общество

Четыре нижегородских проекта получили награды премии "Безопасный город"

23 декабря 2025 09:21 Общество
Четыре нижегородских проекта получили награды премии Безопасный город

Фото: Минцифры Нижегородской области

Сразу четыре проекта Нижегородской области стали лауреатами I Национальной премии за достижения в создании и развитии систем АПК «Безопасный город». Проекты реализуются Минцифры, Минфином и Центром координации проектов цифровой экономики региона.

Первое место в номинации «Умный город» занял проект по фиксации нарушений пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ) на базе платформы «Аргентум». Проект предусматривает определение трех ситуаций: езду на одном самокате двух и более человек, движение в запрещенных зонах и пересечение пешеходного перехода непосредственно на транспортном средстве.

Серебро в номинации «На страже» досталось государственной информационной системе «Единый центр обработки и хранения видеоинформации Нижегородской области».

Третье место в номинации «Облачное решение» получил портал «Резидент столицы финансовой культуры». Проект разработан для популяризации финансовой грамотности и киберграмотности и противодействия мошенникам.

В номинации «Инновации» бронза досталась проекту «Искусственный интеллект в региональных информационных системах Нижегородской области». В проекте по использованию нейросетей в региональных информационных системах было представлено более 20 ИИ-инициатив Нижегородской области.

«Три из четырёх проектов связаны с технологией искусственного интеллекта, и это не случайность. ИИ – это уже не будущее, а неотъемлемая часть настоящего. Мировой тренд на использование нейросетей диктует такие условия, при которых во многом именно от внедрения ИИ в госуправление зависит развитость государства и его технологический суверенитет. Также важно, что наградой отмечен наш проект по финансовому просвещению. Нижегородская область в этом году – Столица финансовой культуры. Мы проводим большую работу, чтобы нижегородцы более ответственно подходили к распоряжению своими финансами, не попадались на уловки мошенников и тем самым могли улучшить свое финансовое благополучие. Проект «Резидент столицы финансовой культуры» - наш ключевой инструмент в этой работе», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

В рамках проекта «Единый центр обработки и хранения видеоинформации Нижегородской области» в регионе действует уже более 24,7 тысячи камер.

«Они расположены в многоквартирных домах, на «умных» остановках, в местах массового пребывания и многих других точках. Часть из них использует в своей работе ИИ для установления личности или, например, определения госномера автомобиля, что значительно помогает в ведении оперативно-розыскной деятельности», – рассказал министр цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов.

Напомним, что развитие сервисов с использованием искусственного интеллекта входит в задачи нового национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», который начал действовать в России с 1 января 2025 года по поручению президента Владимира Путина.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Безопасный город Награды Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных