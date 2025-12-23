200 нижегородских студентов прошли практику в рамках федпроекта "Кадры в АПК" Экономика

Фото: Максим Герасимов

200 студентов прошли практику в сельскохозяйственных организациях Нижегородской области в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». 36 студентов заключили договоры на целевое обучение. Об итогах реализации нацпроекта доложил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян на заседании правительства региона 22 декабря.

В рамках проекта «Кадры в АПК» реализуются мероприятия, направленные на содействие повышению кадровой обеспеченности предприятий агропромышленного комплекса региона и формированию агротехнологических классов: заключение ученических договоров и договоров о целевом обучении; договоров о прохождении практической подготовки; стимулирующие выплаты учителям агротехнологических классов, капитальный ремонт или оснащение оборудованием агротехнологических классов. На эти цели из федерального и регионального бюджетов было выделено 18,1 млн рублей.

«Предприятие, подписавшее соглашение и участвующее в программе, может вернуть до 95 процентов понесенных затрат. Выделенные Нижегородской области средства федерального бюджета на реализацию мероприятий проекта использованы в полном объеме. Более чем на 100 процентов выполнены показатели по количеству привлеченных учителей в образовательный процесс агротехклассов», - сообщил Андрей Саносян.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Его основная цель – развитие агропромышленного комплекса России и его технологической независимости для обеспечения наличия в стране всех необходимых продуктов и получения больших возможностей для укрепления позиций на мировом рынке. В состав нацпроекта вошли пять федеральных проектов: «Биотехнологии в АПК», «Селекция и генетика», «Ветеринарные препараты», «Техника и оборудование для АПК», «Кадры в АПК».