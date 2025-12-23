Нижегородское "Торпедо" обыгрывает "Сочи" в четвёртый раз в сезоне

Фото:
Хоккеисты "Торпедо" в очередной раз оказались сильнее "Сочи", уверенно победив со счётом 4:1. Это уже четвёртая встреча команд в текущем сезоне, которая продлила победную серию нижегородцев.
Счёт в матче был открыт уже на пятой минуте. Владимир Ткачев выиграл вбрасывание, после чего Василий Атанасов поразил ворота южан и вывел хозяев вперёд.
Затем Ткачев отличился уже сам, удвоив преимущество волжан. Форвард набирает очки четвертый матч подряд. Однако во втором периоде гости сумели сократить отставание.
В заключительной двадцатиминутке "Торпедо" вновь взяло игру под контроль. Дмитрий Шевченко забросил свою первую шайбу за команду, сделав счёт 3:1.
Сразу после следующего вбрасывания Егор Виноградов поставил точку в этой встрече — 4:1.
Набрав 49 очков, автозаводцы догоняют соседей по турнирной таблице. От четвертого места их отделяет один балл.
Уже послезавтра, 25 декабря, подопечные Алексея Исакова примут (6+) ЦСКА. Это будет последняя домашняя игра "Торпедо" в 2025 году.
Ранее "Чайка" одержала две победы подряд над "Кузнецкими Медведями".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+