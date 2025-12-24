Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость" Наука

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вручение грантов, стратегическая сессия с учёными, открытое заседание Совета молодых ученых, а также встреча научного сообщества с заместителем председателя областного правительства Екатериной Солнцевой состоялись в рамках регионального форума «Научная антихрупкость» в культурно-просветительском центре «Маяк» в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило более 200 молодых исследователей для обсуждения стратегических векторов развития науки и технологий.

«Сегодня перед нашей областью, как и перед всей страной, стоит амбициозная задача – стать мировым технологическим лидером. Регион должен стать территорией, где передовые технологии не только создаются, но и внедряются в повседневную жизнь. Нижегородская область уже уверенно поднялась на четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Это наша общая победа, и я благодарю нижегородских ученых за труд и смелость мысли», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На встрече с Екатериной Солнцевой представители научного сообщества смогли получить ответы на ключевые вопросы, связанные с приоритетами региона, поддержкой молодых ученых, их ролью в стратегическом развитии Нижегородской области и возможностями внедрения инноваций в реальный сектор экономики.

«Нашему региону есть что ответить на вызовы современности – у нас сильные научные школы. И я особенно хочу отметить, что за любыми разработками всегда стоят люди. Именно благодаря нашим ученым, их смелости, готовности идти вперед к мечте и получается реализовывать впечатляющие проекты технологического лидерства», – поделилась заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева.

Центральным событием форума стала церемония вручения грантов до 1 млн рублей от правительства области. Награды получили 22 победителя конкурсных отборов на получение гранта на поддержку молодых ученых и в сфере науки, технологии и техники, которые представили свои разработки в области медицины, физики, теплоэнергетики и других сферах.

Также в рамках форума прошла стратегическая сессия с участием молодых ученых. По ее итогам будут сформированы рекомендации, направленные на усиление грантовой поддержки и формирование новой повестки для Совета молодых ученых Нижегородской области, что закрепит экспертную роль научного сообщества в развитии региона.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.