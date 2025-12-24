Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
24 декабря 2025 13:34Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость"
23 декабря 2025 18:00Запуск спутника "Лобачевский" назначен на 28 декабря
23 декабря 2025 10:49Количество платных мест в нижегородских вузах уменьшится на 13%
16 декабря 2025 15:43Нижегородцы разработали протокол для сообщения пациентам плохих новостей
16 декабря 2025 10:40Нижегородская область — в числе лидеров научно-технологического развития
13 декабря 2025 13:46Прощание с профессором Слугиным пройдет в Нижнем Новгороде 14 декабря
13 декабря 2025 12:00Фенолог: морозы на Новый год в Нижегородской области — уже редкость
12 декабря 2025 15:03Лидеры и аутсайдеры: эксперты рассуждают о нижегородском высшем образовании
11 декабря 2025 11:13Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира
10 декабря 2025 19:26Выдающийся ученый Радий Илькаев скончался на 87-м году жизни
Наука

Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме "Научная антихрупкость"

24 декабря 2025 13:34 Наука
Молодым нижегородским ученым вручили гранты на форуме Научная антихрупкость

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Вручение грантов, стратегическая сессия с учёными, открытое заседание Совета молодых ученых, а также встреча научного сообщества с заместителем председателя областного правительства Екатериной Солнцевой состоялись в рамках регионального форума «Научная антихрупкость» в культурно-просветительском центре «Маяк» в Нижнем Новгороде. Мероприятие объединило более 200 молодых исследователей для обсуждения стратегических векторов развития науки и технологий.

«Сегодня перед нашей областью, как и перед всей страной, стоит амбициозная задача – стать мировым технологическим лидером. Регион должен стать территорией, где передовые технологии не только создаются, но и внедряются в повседневную жизнь. Нижегородская область уже уверенно поднялась на четвертое место в Национальном рейтинге научно-технологического развития. Это наша общая победа, и я благодарю нижегородских ученых за труд и смелость мысли», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

На встрече с Екатериной Солнцевой представители научного сообщества смогли получить ответы на ключевые вопросы, связанные с приоритетами региона, поддержкой молодых ученых, их ролью в стратегическом развитии Нижегородской области и возможностями внедрения инноваций в реальный сектор экономики.

«Нашему региону есть что ответить на вызовы современности – у нас сильные научные школы. И я особенно хочу отметить, что за любыми разработками всегда стоят люди. Именно благодаря нашим ученым, их смелости, готовности идти вперед к мечте и получается реализовывать впечатляющие проекты технологического лидерства», – поделилась заместитель председателя правительства региона Екатерина Солнцева.

Центральным событием форума стала церемония вручения грантов до 1 млн рублей от правительства области. Награды получили 22 победителя конкурсных отборов на получение гранта на поддержку молодых ученых и в сфере науки, технологии и техники, которые представили свои разработки в области медицины, физики, теплоэнергетики и других сферах.

Также в рамках форума прошла стратегическая сессия с участием молодых ученых. По ее итогам будут сформированы рекомендации, направленные на усиление грантовой поддержки и формирование новой повестки для Совета молодых ученых Нижегородской области, что закрепит экспертную роль научного сообщества в развитии региона.

Напомним, период с 2022-го по 2031 год Указом президента РФ Владимира Путина объявлен Десятилетием науки и технологий в России. Основные задачи Десятилетия – привлечение талантливой молодежи в сферу исследований и разработок, вовлечение исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение информированности россиян о достижениях и перспективах отечественной науки. Со всей актуальной информацией о проекте и его инициативах можно ознакомиться на сайте: наука.рф.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Гранты Наука
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных