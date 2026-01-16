Нижегородский спутник "Лобачевский" показал Землю из космоса Наука

Фото: Telegram-канал Олега Трофимова

Научный спутник "Лобачевский", разработанный в Нижнем Новгороде, передал изображение Земли, сделанное с орбиты. Снимок опубликовал в своём Telegram-канале ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.

Фотография была получена с помощью технологической камеры, установленной на спутнике и позволяющей следить за состоянием оборудования на борту. При этом с её помощью удаётся получать впечатляющие виды нашей планеты из космоса.

Напомним, разработка спутника велась после получения гранта в размере 10 млн рублей от Фонда содействия инновациям по программе "Дежурный по планете".

Основное назначение спутника — наблюдение за состоянием лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. Запуск "Лобачевского" состоялся 28 декабря 2025 года в 16:18 с космодрома "Восточный" с помощью ракеты-носителя "Союз 2.1б". Уже вскоре после выхода на орбиту аппарат начал передавать сигналы на Землю.

Ранее стало известно о главных астрономических явлениях 2026 года, которые могут увидеть жители Нижегородской области.