Нижегородский спутник "Лобачевский" показал Землю из космоса

Фото:
Научный спутник "Лобачевский", разработанный в Нижнем Новгороде, передал изображение Земли, сделанное с орбиты. Снимок опубликовал в своём Telegram-канале ректор ННГУ имени Лобачевского Олег Трофимов.
Фотография была получена с помощью технологической камеры, установленной на спутнике и позволяющей следить за состоянием оборудования на борту. При этом с её помощью удаётся получать впечатляющие виды нашей планеты из космоса.
Напомним, разработка спутника велась после получения гранта в размере 10 млн рублей от Фонда содействия инновациям по программе "Дежурный по планете".
Основное назначение спутника — наблюдение за состоянием лесных массивов и сельскохозяйственных угодий. Запуск "Лобачевского" состоялся 28 декабря 2025 года в 16:18 с космодрома "Восточный" с помощью ракеты-носителя "Союз 2.1б". Уже вскоре после выхода на орбиту аппарат начал передавать сигналы на Землю.
