Последние новости рубрики Наука
27 января 2026 15:51Математик из Нижнего Новгорода решил 190-летнюю задачу
25 января 2026 12:32География стран, чьи граждане выбрали нижегородские вузы, расширилась до 130 государств
25 января 2026 09:34Глеб Никитин поздравил нижегородцев с Днем студенчества
23 января 2026 15:45Глеб Никитин выступил на стратсессии по развитию саровского НЦФМ
22 января 2026 19:23Систему интеллектуального мониторинга станочного парка разработали и внедрили в регионе при поддержке Нижегородского НОЦ
21 января 2026 15:35Нижегородский университет получит федеральный грант на поддержку студенческих ИТ-стартапов
16 января 2026 12:14Нижегородский спутник "Лобачевский" показал Землю из космоса
16 января 2026 09:00Учёные НГТУ создали инновационный хирургический инструмент для лечения ран
14 января 2026 14:15Новый отечественный препарат от рака начали применять в России
13 января 2026 12:30Нижегородская область вошла в топ-5 по числу студентов, прошедших в заключительный этап олимпиады "Я – профессионал"
Наука

Математик из Нижнего Новгорода решил 190-летнюю задачу

27 января 2026 15:51 Наука
Математик из Нижнего Новгорода решил 190-летнюю задачу

Фото: НИУ ВШЭ

Ученый из НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде и Института проблем передачи информации РАН Иван Ремизов совершил революционное открытие в теории дифференциальных уравнений. Исследователь разработал универсальный алгоритм, позволяющий решать задачи, которые на протяжении почти двух веков считались неразрешимыми методами классического анализа. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородской "Вышки".

Проблема возникла еще в XIX веке, когда французский математик Жозеф Лиувилль показал невозможность выражения большинства интегральных функций и решений дифференциальных уравнений простыми функциями. Традиционная точка зрения утверждала, что общие формулы для решения таких задач не существуют. Исследование Ивана Ремизова не опровергает теорию Лиувилля, а дополняет её, позволяя применять новые подходы к решению задач. Используя предельный анализ и операторные методы, учёный открыл принципиально новые способы решения классических уравнений.

"Моя работа похожа на попытку разглядеть сложную картину, которую сложно воспринять целиком. Вместо этого мы смотрим на процесс её создания поэтапно, словно кадры фильма. Затем с помощью метода преобразования Лапласа мы можем объединить все этапы в единую картинку — решение уравнения. Моя теория позволяет буквально "прокрутить пленку" эволюции уравнения и воссоздать конечный результат", - объяснил суть открытия нижегородский ученый.

Исследование затрагивает взаимосвязь математики и современной физики. Разработанный подход позволяет записывать решения обыкновенных дифференциальных уравнений в форме, аналогичной известным интегралам, разработанным Ричардом Фейнманом для описания поведения квантовых частиц. Впервые классические уравнения предстают в интерпретации, пригодной для квантовой механики.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число лидеров научно-технологического развития.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал.

