Нижегородский университет получит федеральный грант на поддержку студенческих ИТ-стартапов Наука

Фото: IT-кампус "Неймарк"

Нижегородский университет «НЕЙМАРК» стал победителем федерального конкурсного отбора акселерационных программ от АНО «Платформа национальной технологической инициативы». В 2026 году вуз получит грант на развитие стартапов в области видеоигр и цифровых технологий «Игровая Артель» в рамках федерального проекта «Технологии» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

На конкурс было подано 210 заявок из российских регионов. Университет «НЕЙМАРК» участвовал в конкурсе впервые и стал единственным вузом-победителем из Нижегородской области. Сумма гранта – 6,07 млн рублей.

«Победа в федеральном конкурсе — подтверждение того, что образовательная и научно-технологическая экосистема Нижегородской области работает на опережение и генерирует конкурентоспособные проекты. Мы целенаправленно создаем среду, где студенческая идея, подкрепленная практикой и поддержкой индустрии, получает реальный шанс превратиться в жизнеспособный бизнес-проект», - отметила заместитель председателя правительства Нижегородской области Екатерина Солнцева.

Цель акселерационной программы — дать студентам нижегородских вузов практические навыки для запуска собственного технологического бизнеса. Она включает образовательные модули, работу с индустриальными партнерами, а также индивидуальное сопровождение команд наставниками. Участники будут создавать стартапы, получать их экспертную оценку и дорабатывать свои разработки до готовых к запуску коммерческих проектов.

Участвовать в программе смогут более 300 студентов из вузов Нижегородской области. Они сформируют команды, каждая из которых будет работать над своим предпринимательским проектом при менторской поддержке компаний-партнеров Университета «НЕЙМАРК».

Лучшие проекты, отобранные по итогам программы в 2026-2027 году, смогут получить дополнительные гранты и другие меры поддержки от государства, предусмотренные федеральным проектом «Технологии».

Напомним, что ИТ-кампус «НЕЙМАРК» — межвузовская образовательная экосистема. Расположенный в Нижнем Новгороде, известном своими инженерной, научной школами и ИТ-школой, кампус сочетает обучение студентов и передовые исследования, фокусируясь на актуальных задачах российского бизнеса. В настоящее время реализуется пять образовательных программ, разработанных совместно с крупнейшими компаниями российской ИТ-индустрии: по искусственному интеллекту и компьютерному зрению, технологиям искусственного и дополненного интеллекта, микроэлектронике, информационной безопасности и цифровым технологиям в строительстве. Научные центры и лаборатории кампуса ведут передовые исследования по аналогичным профилям. Также ИТ-кампус ведет переподготовку ИТ-специалистов, уделяет особое внимание поддержке и развитию талантливых школьников, студентов, повышению квалификации педагогов.

По поручению президента Владимира Путина в России создается сеть современных кампусов. К 2030 году в стране должно появиться созвездие из 25 кампусов. Один из них уже полностью построен в Москве на базе МГТУ им. Н.Э. Баумана. В настоящее время при поддержке национального проекта «Молодежь и дети» проектируется и строится 24 таких студгородка. К 2036 году количество кампусов увеличится до 40. Концепции кампусов предполагают создание уникальной и комплексной среды для индивидуального и командного развития с большим количеством открытых образовательных пространств и трансформируемых аудиторий. Это позволит сформировать общую корпоративную культуру преподавателей, студентов и ученых. Финансирование проекта осуществляется за счет средств федерального и регионального бюджетов, а также за счет внебюджетных источников. Работу по данному направлению ведут Правительство Российской Федерации и Минобрнауки России.

Всего было проведено два отбора заявок на создание кампусов, в рамках которых выбрано 17 проектов (в 2021 году — 8 проектов, в 2022 году — 9 проектов). Еще восемь проектов было определено отдельными поручениями президента России Владимира Путина. Они будут реализованы в Забайкальском крае, Камчатском крае, Приморском крае, Мурманской и Смоленской областях, Республике Бурятия, а два проекта – в Москве, на базе Московского государственного строительного университета (МГСУ) и Московского государственного технологического университета «Станкин».