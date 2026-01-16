Учёные НГТУ создали инновационный хирургический инструмент для лечения ран Наука

Фото: НГТУ имени Алексеева

Специалисты НГТУ имени Р. Е. Алексеева разработали и запатентовали уникальное медицинское устройство, предназначенное для оперативного лечения тяжелых ранений. Как сообщили в пресс-службе вуза, новый тип хирургического инструмента получил патент Федеральной службы интеллектуальной собственности №2853401 и может применяться в условиях военной и экстренной медицины.

Разработка представляет собой иглу-кондуктор с регулируемыми параметрами, которая способна адаптироваться к ранам различной формы и глубины. Это особенно важно при оказании помощи пострадавшим в боевых условиях, где характер повреждений может быть крайне разнообразным.

"Обычная хирургическая игла просто протыкает ткани и протягивает шовный материал, а наша игла аккуратно стягивает края раны с помощью специальных фиксаторов. Это снижает травматичность процедуры, минимизирует риск осложнений и способствует более быстрому заживлению", — пояснил один из авторов проекта, кандидат технических наук Евгений Тимофеев.

По его словам, инструмент может быть выполнен в различных конфигурациях — как колющий, так и колюще-режущий, с разной формой и степенью кривизны. Универсальность конструкции позволяет использовать его не только в стационарных условиях, но и на передовой — при оказании первой помощи в ходе контртеррористических или специальных военных операций.

Изобретение ориентировано на широкий спектр хирургических задач, включая дренирование, эвакуацию жидкости из полостей и быструю герметизацию ран. Его применение может значительно повысить эффективность полевой медицины и улучшить прогноз для пострадавших в критических ситуациях.

