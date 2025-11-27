ННГУ опроверг слухи об отчислениях за отказ от мессенджера MAX Общество

Фото: Александр Воложанин

В интернете распространяются поддельные документы, в которых утверждается, что студентов ННГУ будут отчислять за отказ использования MAX.

В вузе назвали это выдумкой и провокацией. В учебном заведении добавили, что переводят часть внутренней коммуникации на отечественный мессенджер MAX и планируют развивать на его базе цифровые сервисы, включая, например, доступ к расписанию занятий.

"Но никого не принуждаем к выбору конкретного канала общения", - сообщили в университете.

Добавим, что ранее минобразования региона рекомендовало образовательным организациям перевести тематические чаты в национальный мессенджер MAX.