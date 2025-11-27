Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Последние новости рубрики Общество
27 ноября 2025 09:42ННГУ опроверг слухи об отчислениях за отказ от мессенджера MAX
27 ноября 2025 09:008% нижегородцев планируют выучить китайский в 2026 году
27 ноября 2025 08:00Завершение благоустройства Губернаторского сада перенесут на 2026 год
26 ноября 2025 19:35Нижегородские коммунальщики выезжают на устранение засоров по 30 раз в день
26 ноября 2025 19:04В нижегородских школах провели "Разговоры о важном" на тему 500-летия с начала освоения Северного морского пути
26 ноября 2025 19:01В Госдуме предложили установить минимальную сумму алиментов — 50% от МРОТ
26 ноября 2025 18:44В Нижнем Новгороде утвердили дизайн-код Нижневолжской набережной
26 ноября 2025 18:19Планы по повышению производительности труда в соцсфере обсудили на заседании регионального штаба
26 ноября 2025 18:01Более 100 школьников приняли участие в третьем муниципальном форуме "Взлет. Промышленный старт" в Арзамасе
26 ноября 2025 17:54Три университета Нижегородской области в 2026 году получат гранты по программе "Приоритет 2030"
Общество

ННГУ опроверг слухи об отчислениях за отказ от мессенджера MAX

27 ноября 2025 09:42 Общество
ННГУ опроверг слухи об отчислениях за отказ от мессенджера MAX

Фото: Александр Воложанин

В интернете распространяются поддельные документы, в которых утверждается, что студентов ННГУ будут отчислять за отказ использования MAX. 

В вузе назвали это выдумкой и провокацией. В учебном заведении добавили, что переводят часть внутренней коммуникации на отечественный мессенджер MAX и планируют развивать на его базе цифровые сервисы, включая, например, доступ к расписанию занятий.

"Но никого не принуждаем к выбору конкретного канала общения", - сообщили в университете. 

Добавим, что ранее минобразования региона рекомендовало образовательным организациям перевести тематические чаты в национальный мессенджер MAX.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных