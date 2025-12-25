Более 170 нижегородских муниципальных практик тиражированы "Фабриками перемен" Экономика

Фото: Максим Герасимов, photo.pravda-nn.ru

Более 170 нижегородских муниципальных практик тиражированы «Фабриками перемен». Об этом стало известно в ходе итоговой сессии по реализации проекта, которая прошла на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области (КУПНО) 24 декабря 2025 года.

«Фабрики перемен» — это площадки обучения инструментам и методам бережливых технологий и разработки проектов по повышению эффективности процессов в муниципалитетах. Сеть из 18 «фабрик» охватывает по кустовому принципу все округа области.

«В текущих экономических реалиях грамотное распоряжение имеющимися ресурсами и финансовыми средствами становится критически важным как на региональном, так и на муниципальном уровнях. «Фабрики перемен» позволяют районам не «изобретать велосипед», а пользоваться успешными практиками коллег. Благодаря тиражированию таких практик муниципалитеты экономят и время, и бюджетные средства, причем довольно существенные», – подчеркнул заместитель губернатора Нижегородской области Егор Поляков.

«Фабрики» курируются правительством Нижегородской области, министерством кадровой политики правительства региона и КУПНО. Они работают на основе методологии, разработанной ГК «Росатом» и адаптированной к потребностям муниципальных служащих и сотрудников подведомственных учреждений.

Результаты работы «Фабрик перемен» презентовала руководитель проекта Мария Розова. С 2018 года в регионе улучшено, ускорено и упрощено 2 300 процессов, в том числе тиражировано 170 эффективных практик. Каждая из них внедрена минимум в 15 округах.

В ходе мероприятия были также представлены лучшие муниципальные практики.

Так, исполняющий полномочия главы местного самоуправления Кстовского муниципального округа Иван Уланов рассказал о «едином окне» по оказанию именно муниципальных услуг, которые предоставляют профильные ведомства кстовской администрации. В 2023 году у кстовчан появился комфортный центр, где они могут получить услуги, не тратя время на поиски нужного кабинета в администрации. Количество жалоб на ожидание и оказание услуг снизилось более чем в 20 раз, а число задействованных сотрудников – с 30 до 4-х.

В свою очередь заместитель главы администрации Павловского муниципального округа Дмитрий Лисин презентовал проект «единого окна» по оказанию услуг участникам, ветеранам СВО и членам их семей. В Павлове создан центр «Новые возможности», где налажено взаимодействие между профильными организациями, оказывающими услуги представителям данных категорий. В 2025 году в центр обратилось 910 человек, трудоустроено 10 ветеранов СВО, зарегистрировано 5 индивидуальных предпринимателей.

Также Егор Поляков вручил сертификаты о присвоении статуса федерального образца внедрения бережливых технологий восьми проектам. Сертификаты о присвоении регионального статуса образца внедрения бережливых технологий вручил ректор КУПНО Роман Марков.

Статус образца по внедрению бережливых технологий присваивается по итогам партнерских проверок качества и защит. Он демонстрирует применение бережливых инструментов для быстрого и качественного оказания услуг жителям, а также улучшение взаимодействия подразделений администрации муниципалитета.

Напомним, что сайт «Фабрики перемен» доступен по адресу: https://fp.kupnokreml.ru. Работа «Фабрик перемен» отвечает задачам федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика», реализуемого в России по поручению президента Владимира Путина.