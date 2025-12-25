Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
25 декабря 2025 16:53 Экономика
Нижегородским предпринимателям помогли открыть магазины на маркетплейсах

Фото: центр "Мой бизнес" Нижегородской области

Эксперты центра «Мой бизнес» открыли 60 нижегородским предпринимателям магазины на маркетплейсах в рамках образовательного проекта «Цифровой бизнес-рост: выход на маркетплейсы». Проект организован центром «Мой бизнес» Нижегородской области в рамках национального проекта «Эффективная конкурентная экономика».

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, победители проекта получили комплексную помощь в запуске магазина «под ключ». В набор услуг входит подбор подходящей торговой площадки, оформление карточек товаров, подготовка фотоматериалов, помощь с первым размещением ассортимента, оформление кабинета продавца и сопровождение на стартовом этапе работы с маркетплейсом.

«В проекте приняли участие 200 предпринимателей из 20 муниципалитетов региона. Программа была адаптирована под разный уровень подготовки и сферы деятельности участников, чтобы каждый получил понятные инструменты - обучение в удобном формате, поддержку специалистов, практические задания. Такой подход помогает уверенно сделать первые шаги, открыть магазин и начать продажи на современных онлайн-площадках», — отметил Максим Черкасов.

Специалисты центра «Мой бизнес» помогли победителям проекта открыть магазины по продаже текстильных изделий, трикотажа, верхней одежды, мебели, изделий из дерева, товаров народных художественных промыслов, спортивного инвентаря, ювелирных украшений, книг, игр и игрушек, инструментов, автокомплектующих, медицинских изделий, кондитерской и хлебобулочной продукции, льняного масла, меда, фруктово-ягодной продукции и товаров для дома.

Среди участников было отобрано 60 человек, для которых специалисты создали витрины на маркетплейсах. Победителей определяли по нескольким критериям: количество наименований предлагаемых товаров, вид предпринимательской деятельности участников, а также наличие зарегистрированного товарного знака и сертификатов соответствия на продукцию.

Все участники проекта получили индивидуальные консультации, персональные рекомендации по выбору оптимальной торговой площадки и стратегии продвижения, включая первичные маркетинговые шаги, подготовку товарного ассортимента и формирование плана выхода на маркетплейс.

Евгения Зверева из села Вад занимается пошивом одежды. По ее словам, участие в проекте стало для неё важным шагом к развитию онлайн-продаж.

«Я давно хотела продавать одежду по всей стране, но боялась, что не справлюсь с оформлением и отправкой товаров. В проекте мне помогли выбрать из моего ассортимента наиболее подходящий товар для реализации на маркетплейсах, а также красиво оформить карточки и подготовить товары к запуску. Уже в первый месяц появились первые продажи, и стало ясно, что интерес покупателей есть. Теперь готовлю новые товары для расширения магазина», — рассказала Евгения Зверева.

Обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который действует в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования. Одним из главных пунктов нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» было создание условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса. Работа по поддержке предпринимателей в этом направлении продолжается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Теги:
