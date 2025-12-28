Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году 28 тысяч жителей Арзамаса прошли диспансеризацию в Центральной городской больнице, рассказал мэр города Александр Щёлоков. Он подчеркнул, что это важная часть программы по раннему выявлению и профилактике заболеваний.

Особое внимание было уделено выявлению онкологических заболеваний. У 1735 человек выявлены подозрения на злокачественные образования, а 61 случай был подтверждён лабораторно. Важно отметить, что раннее выявление 69% раковых заболеваний на 1-2 стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение и благоприятный исход.

Также были выявлены 956 случаев заболеваний системы кровообращения и 117 новых случаев сахарного диабета. У 6 человек была выявлена ВИЧ-инфекция, у 92 человек был выявлен вирусный гепатит C.

Были проанализированы факторы риска, которые могут способствовать развитию заболеваний. 61% жителей имеют низкую физическую активность, 59% — нерациональное питание, 40% — повышенный уровень холестерина, а 26% — ожирение.

Мэр сообщил, что на 2026 год планируется продолжить работу по повышению охвата жителей диспансерным наблюдением. Будут использоваться поезда здоровья, которые будут прикреплены к местам работы и производствам. Уже были проведены успешные мероприятия с АМЗ, АПЗ, "Темп-Авиа", "Стартом", "Рикором", Водоканалом и АПАТ.

Планируется расширить охват сфер торговли, бытового обслуживания и бюджетной сферы, а также провести мероприятия по сельским территориям.

"И всегда нужно помнить, что возможности пройти диспансеризацию есть сегодня у каждого. Лень пока доминирует", - констатировал Александр Щёлоков.

