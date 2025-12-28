Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 декабря 2025 15:40Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе
28 декабря 2025 14:57Транспортная прокуратура следит за задержкой рейсов в аэропорту Нижнего Новгорода
28 декабря 2025 14:15Три борта задерживают вылет в нижегородском аэропорту из-за угрозы беспилотников
28 декабря 2025 13:10Нижегородцы тратят в среднем 1750 рублей на карнавальные костюмы детям
28 декабря 2025 11:59Нижегородским любителям собак дали советы, как помочь питомцам в новогоднюю ночь
28 декабря 2025 11:33Свыше 230 пожеланий оставили нижегородцы в "Шкатулке пожеланий" кадрового центра
28 декабря 2025 11:12Нижегородская область вошла в топ-6 регионов по бронированию квартир в 2025 году
28 декабря 2025 10:46В МЧС назвали нижегородские муниципалитеты с риском распространения бешенства
28 декабря 2025 10:12Нижегородские медики напомнили, какие новогодние развлечения приводят в больницу
28 декабря 2025 09:39Несколько московских самолётов вынужденно сели в Нижнем Новгороде
Общество

Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе

28 декабря 2025 15:40 Общество
Александр Щёлоков подвёл итоги года по диспансеризации в Арзамасе

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В 2025 году 28 тысяч жителей Арзамаса прошли диспансеризацию в Центральной городской больнице, рассказал мэр города Александр Щёлоков. Он подчеркнул, что это важная часть программы по раннему выявлению и профилактике заболеваний.

Особое внимание было уделено выявлению онкологических заболеваний. У 1735 человек выявлены подозрения на злокачественные образования, а 61 случай был подтверждён лабораторно. Важно отметить, что раннее выявление 69% раковых заболеваний на 1-2 стадии значительно увеличивает шансы на успешное лечение и благоприятный исход.

Также были выявлены 956 случаев заболеваний системы кровообращения и 117 новых случаев сахарного диабета. У 6 человек была выявлена ВИЧ-инфекция, у 92 человек был выявлен вирусный гепатит C.

Были проанализированы факторы риска, которые могут способствовать развитию заболеваний. 61% жителей имеют низкую физическую активность, 59% — нерациональное питание, 40% — повышенный уровень холестерина, а 26% — ожирение.

Мэр сообщил, что на 2026 год планируется продолжить работу по повышению охвата жителей диспансерным наблюдением. Будут использоваться поезда здоровья, которые будут прикреплены к местам работы и производствам. Уже были проведены успешные мероприятия с АМЗ, АПЗ, "Темп-Авиа", "Стартом", "Рикором", Водоканалом и АПАТ.

Планируется расширить охват сфер торговли, бытового обслуживания и бюджетной сферы, а также провести мероприятия по сельским территориям.

"И всегда нужно помнить, что возможности пройти диспансеризацию есть сегодня у каждого. Лень пока доминирует", - констатировал Александр Щёлоков.

Напомним, первая ночная диспансеризация прошла в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Александр Щелоков Арзамас диспансеризация
Поделиться:
Новости по теме
26 декабря 2025 09:27Глава минздрава призвала нижегородцев проверить здоровье в праздники
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных