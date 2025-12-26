Глава минздрава призвала нижегородцев проверить здоровье в праздники Общество

Фото: "Бокал прессека"

Новогодние каникулы - подходящее время для прохождения диспансеризации без спешки и необходимости отпрашиваться с работы. В праздничные дни медицинские учреждения Нижегородской области будут работать по специальному графику.

Об этом стало известно по итогам встречи министра здравоохранения региона Галина Михайлова с медицинскими работниками.

"Все новогодние каникулы наши поликлиники будут работать в особом режиме, есть возможность пройти диспансеризацию, призываю всех нижегородцев уделить внимание своему здоровью", — заявила глава облминздрава Галина Михайлова по итогам встречи с медработниками, передает телеграм-канал "Бокал прессека".

Отмечается, что интерес жителей региона к профилактическим обследованиям продолжает расти. В уходящем году диспансеризацию прошли более 2 млн человек.

Особой популярностью, в том числе среди молодежи, воспользовался формат "ночной" диспансеризации. Пилотный проект показал высокую востребованность, и со следующего года такую практику планируют внедрить во всех поликлиниках Нижнего Новгорода.

