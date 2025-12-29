ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова Происшествия

ФСБ показала оперативное видео с участием экс-губернатора Тамбовской области, уроженца Нижнего Новгорода Максима Егорова. Задержание бывшего чиновника состоялось еще летом 2025 года. Однако детали появились лишь 29 декабря.

На опубликованных кадрах видно, что силовики застали нижегородца врасплох в его роскошном коттедже. Он даже не успел одеться. По месту жительства фигуранта уголовного дела были проведены обыски.

Егоров обвиняется в получении взяток на 84 млн рублей. На имущество экс-губернатора его родственников наложен арест.

Ранее сообщалось о задержании брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого в многомиллионной взятке.