Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
29 декабря 2025 13:00ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова
29 декабря 2025 12:48У экс-чиновника Максима Егорова арестовали имущество на 130 млн рублей
29 декабря 2025 12:35Суд продлил арест политтехнологу Михаилу Халуге до марта 2026 года
29 декабря 2025 11:4671-летний водитель погиб в ДТП с фурой в Нижегородской области
29 декабря 2025 11:07Пенсионер из Дзержинска отдал мошенникам почти 5 000 000 рублей
29 декабря 2025 10:0439-летний мужчина заживо сгорел в грузовике в Выксунском округе
29 декабря 2025 09:59Нижегородцев предупредили о ядовитом напитке "Алоэ Вера"
28 декабря 2025 18:14Женщину спасли из пожара в многоэтажке на улице Энгельса в Сормове
28 декабря 2025 13:32Глава Городецкого округа Александр Мудров попал в ДТП с пострадавшими
28 декабря 2025 12:31Мошенники вынудили нижегородку "задекларировать" 750 тысяч и отдать их курьеру
Происшествия

ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова

29 декабря 2025 13:00 Происшествия
ФСБ показала кадры задержания экс-губернатора Тамбовской области Егорова

ФСБ показала оперативное видео с участием экс-губернатора Тамбовской области, уроженца Нижнего Новгорода Максима Егорова. Задержание бывшего чиновника состоялось еще летом 2025 года. Однако детали появились лишь 29 декабря. 

На опубликованных кадрах видно, что силовики застали нижегородца врасплох в его роскошном коттедже. Он даже не успел одеться. По месту жительства фигуранта уголовного дела были проведены обыски. 

Егоров обвиняется в получении взяток на 84 млн рублей. На имущество экс-губернатора его родственников наложен арест. 

Ранее сообщалось о задержании брата экс-замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана, обвиняемого в многомиллионной взятке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Взятки Уголовное дело ФСБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных