Общество

Нижегородские миграционные отделы изменят график в новогодние праздники

30 декабря 2025 09:55 Общество
Нижегородские миграционные отделы изменят график в новогодние праздники

Фото: Александр Воложанин

В новогодние праздники график работы подразделений по вопросам миграции в Нижегородской области будет изменен. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

С 31 декабря 2025 года по 12 января 2026 года большинство подразделений по вопросам миграции, включая структурные отделы Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Нижегородской области, будут закрыты на праздничные каникулы.

Однако 3, 5 и 8 января 2026 года в ряде подразделений откроются дежурные окна, чтобы нижегородцы могли получить готовые документы.

С 13 января все подразделения вернутся к обычному режиму.

Отдельный график установлен для некоторых отделов в Нижнем Новгороде:

  • отдел по оформлению загранпаспортов на улице Академика Сахарова, 18 не будет работать с 31 декабря по 12 января включительно. Приём граждан возобновится 13 января.
  • отдел по вопросам трудовой миграции по тому же адресу уйдёт на каникулы с 31 декабря по 11 января.
  • подразделения на бульваре Юбилейном, 32 также будут закрыты с 31 декабря по 11 января. Их работа возобновится 12 января.

Актуальные телефоны для записи доступны на официальном сайте МВД.

Ранее стало известно, как в праздники будут работать почта, банки, медицинские учреждения, МФЦ, культурные площадки, торговые центры и транспорт.

