Нижегородцам напомнили, что должно быть в домашней аптечке перед Новым годом

Фото:
Накануне новогодних праздников нижегородское управление Роспотребнадзора напомнило жителям региона о важности своевременной подготовки домашней аптечки. Как отметили в ведомстве, веселье не должно обернуться неприятностями, особенно если можно заранее позаботиться о здоровье.
В первую очередь, специалисты советуют нижегородцам проверить срок годности всех лекарств и избавиться от просроченных.
Также надо убедиться, что в аптечке есть необходимые средства:
Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры, сладкого новогоднего подарка и напомнил, как долго можно хранить готовые блюда, чтобы избежать пищевых отравлений. А главный врач станции скорой помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов напомнил, что некоторые новогодние развлечения могут закончиться визитом в больницу. Он рассказал, как правильно оказывать первую помощь, и в каких ситуациях необходимо вызывать скорую помощь или обращаться в стационар.
Также был опубликован график работы медицинских учреждений в праздничные дни. Травматологические пункты при поликлиниках будут работать круглосуточно и принимать пациентов всех возрастов.
