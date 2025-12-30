Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
30 декабря 2025 08:00Нижегородцам напомнили, что должно быть в домашней аптечке перед Новым годом
29 декабря 2025 19:02Дорогу у Нижегородской ярмарки будут перекрывать в новогодние праздники
29 декабря 2025 18:42Как встретить Новый 2026 год по китайскому календарю и привлечь благополучие
29 декабря 2025 18:36Нижегородскому военному училищу в Кстове вручили Георгиевское знамя
29 декабря 2025 18:18Нижегородцы смогут сдать новогодние ёлки на переработку с 12 января
29 декабря 2025 17:58Новая школа на 600 мест начала работать в Павлове
29 декабря 2025 17:52Глеб Никитин продлил региональные выплаты семьям участников СВО
29 декабря 2025 17:21АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело благотворительную новогоднюю ярмарку 
29 декабря 2025 16:50Сварщик стал одной из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий
29 декабря 2025 16:40Граждане Германии и Латвии переселились в Нижегородскую область
Общество

Нижегородцам напомнили, что должно быть в домашней аптечке перед Новым годом

30 декабря 2025 08:00 Общество
Нижегородцам напомнили, что должно быть в домашней аптечке перед Новым годом

Фото: Александр Воложанин

Накануне новогодних праздников нижегородское управление Роспотребнадзора напомнило жителям региона о важности своевременной подготовки домашней аптечки. Как отметили в ведомстве, веселье не должно обернуться неприятностями, особенно если можно заранее позаботиться о здоровье.

В первую очередь, специалисты советуют нижегородцам проверить срок годности всех лекарств и избавиться от просроченных.

Также надо убедиться, что в аптечке есть необходимые средства:

  • жаропонижающие и обезболивающие препараты;
  • лекарства для улучшения пищеварения;
  • антигистаминные средства;
  • антисептики, бинты и пластыри для обработки мелких травм;
  • постоянные лекарства, которые регулярно принимают члены семьи.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору красной икры, сладкого новогоднего подарка и напомнил, как долго можно хранить готовые блюда, чтобы избежать пищевых отравлений. А главный врач станции скорой помощи Нижнего Новгорода Роман Пегов напомнил, что некоторые новогодние развлечения могут закончиться визитом в больницу. Он рассказал, как правильно оказывать первую помощь, и в каких ситуациях необходимо вызывать скорую помощь или обращаться в стационар.

Также был опубликован график работы медицинских учреждений в праздничные дни. Травматологические пункты при поликлиниках будут работать круглосуточно и принимать пациентов всех возрастов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Медикаменты Новый год Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
27 декабря 2025 17:27Нижегородцам рассказали, от каких сладостей лучше отказаться на Новый год
24 декабря 2025 09:16Нижегородцам рассказали, как избежать скачков сахара в новогодние праздники
23 декабря 2025 12:33Врачи предупредили нижегородцев о синдроме "праздничного сердца"
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных