Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы Общество

Фото: телеграм-канал "112"

Группа подростков решила прокатиться на тюбингах с Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Видео с экстремальной затеей появилось в телеграм-канале "112".

На кадрах видно, как ребята съезжают по лестнице на ватрушках. Из-за высокой скорости тюбинги периодически заносило, а одного из участников почти выбросило за пределы лестничного пролёта.

Как отмечается в описании к видео, школьники пренебрегли собственной безопасностью ради эффектного контента. При этом для катания они выбрали место, не предназначенное для подобных развлечений — Чкаловскую лестницу, построенную в честь победы в Сталинградской битве.

Из защитной экипировки у подростков были только шлемы. Пользователи соцсетей уже выразили обеспокоенность подобным поведением и напомнили, что подобные шалости могут закончиться серьёзными травмами.

Ранее управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило о правилах правильного катания на "ватрушках".