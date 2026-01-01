Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы

Фото:
Группа подростков решила прокатиться на тюбингах с Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Видео с экстремальной затеей появилось в телеграм-канале "112".
На кадрах видно, как ребята съезжают по лестнице на ватрушках. Из-за высокой скорости тюбинги периодически заносило, а одного из участников почти выбросило за пределы лестничного пролёта.
Как отмечается в описании к видео, школьники пренебрегли собственной безопасностью ради эффектного контента. При этом для катания они выбрали место, не предназначенное для подобных развлечений — Чкаловскую лестницу, построенную в честь победы в Сталинградской битве.
Из защитной экипировки у подростков были только шлемы. Пользователи соцсетей уже выразили обеспокоенность подобным поведением и напомнили, что подобные шалости могут закончиться серьёзными травмами.
Ранее управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило о правилах правильного катания на "ватрушках".
