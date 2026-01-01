Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
01 января 2026 16:12Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы
01 января 2026 15:51Нижегородцев ждут сильные магнитные бури в первые дни января
01 января 2026 15:25Евгений Люлин осудил удар по Херсонской области и выразил соболезнования
01 января 2026 15:10390 нижегородцев обратились за скорой медицинской помощью в новогоднюю ночь
01 января 2026 14:23Рейс из Сочи первым приземлился в нижегородском аэропорту в 2026 году
01 января 2026 14:02Экскурсии с городовыми пройдут в новогодние праздники в Нижнем Новгороде
01 января 2026 13:31Новогодние сутки в Нижнем Новгороде прошли без серьезных происшествий
01 января 2026 12:19Нижегородцам напомнили о правилах безопасного катания на "ватрушках"
01 января 2026 11:3511 детей появились на свет в новогоднюю ночь в Нижегородской области
01 января 2026 10:50Запрет на охоту на бурого медведя ввели в Нижегородской области
Общество

Подростки устроили опасный спуск на "ватрушках" с Чкаловской лестницы

01 января 2026 16:12 Общество
Подростки устроили опасный спуск на ватрушках с Чкаловской лестницы

Фото: телеграм-канал "112"

Группа подростков решила прокатиться на тюбингах с Чкаловской лестницы — одной из главных достопримечательностей Нижнего Новгорода. Видео с экстремальной затеей появилось в телеграм-канале "112".

На кадрах видно, как ребята съезжают по лестнице на ватрушках. Из-за высокой скорости тюбинги периодически заносило, а одного из участников почти выбросило за пределы лестничного пролёта.

Как отмечается в описании к видео, школьники пренебрегли собственной безопасностью ради эффектного контента. При этом для катания они выбрали место, не предназначенное для подобных развлечений — Чкаловскую лестницу, построенную в честь победы в Сталинградской битве.

Из защитной экипировки у подростков были только шлемы. Пользователи соцсетей уже выразили обеспокоенность подобным поведением и напомнили, что подобные шалости могут закончиться серьёзными травмами.

Ранее управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Нижегородской области напомнило о правилах правильного катания на "ватрушках". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дети
Поделиться:
Новости по теме
20 ноября 2025 09:22Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль
14 апреля 2025 15:21Чкаловскую лестницу в Нижнем Новгороде начали ремонтировать
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
25 декабря 2025 18:25Волшебный десант: Деды Морозы-альпинисты поздравили пациентов НОДКБ
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных