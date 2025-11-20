ДК имени Ленина в Нижнем Новгороде отремонтируют в 2028 году
Миллион рублей вместо земли предложили выдавать многодетным семьям
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородская область — лидер в обслуживании медоборудования
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 ноября 2025 09:22Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль
20 ноября 2025 09:00Дом-интернат в Арзамасе расширят за 1,1 млрд рублей
20 ноября 2025 08:00Строительство индустриального парка в Володарском округе начнется в 2027 году
19 ноября 2025 20:43Кафе в Лыскове закрыли на 90 суток из-за серьезных нарушений
19 ноября 2025 19:40Проваливших ГИА девятиклассников будут бесплатно обучать рабочим профессиям
19 ноября 2025 19:21На ликвидацию свалок в Нижнем Новгороде направят еще 6,6 млн рублей
19 ноября 2025 18:31Автоэксперт Осипов дал советы, как зимой защитить автомобиль от крыс
19 ноября 2025 18:23Подрядчик завершил капремонт 23 км трассы Р-158 под Нижним Новгородом
19 ноября 2025 18:11Комитет ЗСНО поддержал механизм признания квартиры пустующей
19 ноября 2025 17:28Вопросы организации диспансеризации ветеранов СВО обсудили в Нижегородской области
Общество

Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль

20 ноября 2025 09:22 Общество
Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде зафиксированы повреждения Чкаловской лестницы. Как сообщает телеграм-канал "Нижний №1", один из элементов конструкции обвалился и упал на проезжающий автомобиль.

В результате инцидента у машины оказалась помята крыша, а лобовое стекло покрыто крупными трещинами. На самой лестнице также заметны трещины и сколы.

Напомним, Чкаловская лестница была отреставрирована к празднованию 800-летия города летом 2021 года. Однако после каждой зимы на объекте появляются новые повреждения.
В управделами правительства Нижегородской области ранее объясняли, что разрушения носят сезонный характер и связаны с погодными условиями.

Последний раз массовые жалобы на состояние лестницы от горожан поступали весной 2025 года. В апреле ее отремонтировали.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДТП Жалобы Чкаловская лестница
Поделиться:
Новости по теме
24 марта 2025 12:15Чкаловскую лестницу обследуют после разбора конструкций для Кубка мира по айс-кроссу
26 февраля 2025 17:15Чкаловскую лестницу готовят к этапу Кубка мира по айс-кроссу
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных