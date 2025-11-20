Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль Общество

Фото: ЧП | ДТП Нижний Новгород

В Нижнем Новгороде зафиксированы повреждения Чкаловской лестницы. Как сообщает телеграм-канал "Нижний №1", один из элементов конструкции обвалился и упал на проезжающий автомобиль.

В результате инцидента у машины оказалась помята крыша, а лобовое стекло покрыто крупными трещинами. На самой лестнице также заметны трещины и сколы.

Напомним, Чкаловская лестница была отреставрирована к празднованию 800-летия города летом 2021 года. Однако после каждой зимы на объекте появляются новые повреждения.

В управделами правительства Нижегородской области ранее объясняли, что разрушения носят сезонный характер и связаны с погодными условиями.

Последний раз массовые жалобы на состояние лестницы от горожан поступали весной 2025 года. В апреле ее отремонтировали.