Кусок Чкаловской лестницы повредил проезжающий автомобиль

В Нижнем Новгороде зафиксированы повреждения Чкаловской лестницы. Как сообщает телеграм-канал "Нижний №1", один из элементов конструкции обвалился и упал на проезжающий автомобиль.
В результате инцидента у машины оказалась помята крыша, а лобовое стекло покрыто крупными трещинами. На самой лестнице также заметны трещины и сколы.
Напомним, Чкаловская лестница была отреставрирована к празднованию 800-летия города летом 2021 года. Однако после каждой зимы на объекте появляются новые повреждения.
В управделами правительства Нижегородской области ранее объясняли, что разрушения носят сезонный характер и связаны с погодными условиями.
Последний раз массовые жалобы на состояние лестницы от горожан поступали весной 2025 года. В апреле ее отремонтировали.
