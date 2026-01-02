Умер экс-игрок нижегородского "Локомотива" Мухсин Мухамадиев Общество

На 60-м году жизни скончался бывший нападающий сборных Таджикистана и России Мухсин Мухамадиев. Об этом сообщает ТАСС.

Мухсин Мухамадалиев умер вечером 1 января после продолжительной болезни. В ноябре прошлого года экс-футболист попал в реанимацию и находился в тяжелом состоянии. За несколько лет до этого он перенес несколько инсультов.

Мухамадиев начал профессиональную карьеру в душанбинском "Памире", где провел семь сезонов и стал победителем Первой лиги чемпионата СССР. Затем он выступал за московский "Локомотив" (1992–1993), а также за сборную Таджикистана. В 1995 году он провел единственный матч за сборную России — в отборе к Евро-1996 против Фарерских островов.

Одним из главных этапов его карьеры стал переход в московский "Спартак", с которым он стал чемпионом России. С 1996 по 1997 год Мухамадиев выступал за нижегородский "Локомотив" в высшей лиге. Позднее он играл в разных футбольных клубах, а затем стал тренером. С 2003 по 2008 год он возглавлял подольский "Витязь", а затем перешел в казанский "Рубин", где работал спортивным директором. Вместе с клубом он дважды становился чемпионом России (2008, 2009) и выиграл Кубок страны в сезоне 2011/12.

Позднее он возглавлял сборную Таджикистана (2013–2015), тренировал местные клубы, а также работал в казахстанском "Ордабасы". Кроме того, занимал посты вице-президента и директора в ряде таджикских команд.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Мухсина Муслимовича Мухамадиева.

Ранее сообщалось, что легендарный нижегородский футболист Георгий Князев умер на 77-м году жизни.