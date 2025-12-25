В Арзамасе простятся с известным музыкантом Вадимом Власовым

В Арзамасе внезапно скончался известный музыкант и участник группы "Vlas Vegas" Вадим Власов. 26 декабря у него должен был состояться концерт.
По словам его жены Екатерины, после выписки из больницы он чувствовал себя нормально. Но в понедельник стало хуже, пропал аппетит. Смерть наступила внезапно, в день, когда должен был пройти концерт.
"Но он готовился к пятничному выступлению, ездил сам за рулём за джинсами, в которых хотел быть в пятницу. Он в них и будет, как хотел. И как так вышло что именно в пятницу 26 декабря, в день когда должен был быть концерт", - написала вдова.
Соболезнования семье выразил мэр Арзамаса Александр Щелоков.
"Группа "Vlas Vegas" стала одним из голосов Арзамаса. Помню выступление ребят на Дне города в 2024 года - очень с душой, очень "наше". Вадим, спасибо за музыку. Тебя нам будет не хватать", - поделился Щелоков.
Прощание с артистом состоится 25 декабря с 18:00 до 20:00 в прощальном зале на улице Володарского, рядом с Тихвинским кладбищем.
Отпевание пройдёт 26 декабря в 10:00 в храме апостола Андрея Первозванного.
