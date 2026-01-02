Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Культура и отдых

Фильм "Буратино" собрал более 226 млн рублей в первый день проката

02 января 2026 17:35
Фильм Буратино собрал более 226 млн рублей в первый день проката

Фото: Скриншот из трейлера к фильму "Буратино"

Новая экранизация классической сказки "Буратино" (6+) начала прокат с внушительных кассовых показателей. Уже в первый день показа, 1 января, картина собрала свыше 226,6 миллиона рублей. Общие сборы за первые дни вплотную приблизились к отметке в полмиллиарда рублей. Эти данные приводит единая федеральная автоматизированная система сведений о показах фильмов.

Выход фильма стал особенно символичным — премьера состоялась ровно через 50 лет после первого показа советского телефильма "Приключения Буратино" 1 января 1976 года.

Новую картину поставил режиссер Игорь Волошин. Особую эмоциональную связь со старой версией обеспечивает музыка Алексея Рыбникова. Народный артист России и автор саундтрека к фильму 1975 года вновь написал музыку к "Буратино". В новой ленте звучат как новые композиции, так и узнаваемые мотивы из прошлого.

В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты. Роль пуделя Артемона исполнил Марк Эйдельштейн из Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что министр культуры России Ольга Любимова оценила новую экранизацию сказки "Буратино".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных