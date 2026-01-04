Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
04 января 2026 15:53Почти 35 тысяч человек покатались на коньках в нижегородских парках
04 января 2026 14:5118-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде
04 января 2026 13:46Две полосы движения открыли на старом Борском мосту после ремонта
04 января 2026 13:32Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане
04 января 2026 13:12Массовые проблемы с лишним весом выявили у жителей Дзержинска
04 января 2026 11:16Аэропорт "Чкалов" экстренно принял рейсы, следовавшие в Москву и Казань
04 января 2026 09:28Должность врача по здоровому долголетию появится в России в 2026 году
04 января 2026 09:09Российский аналог "Оземпика" подешевел в нижегородских аптеках
03 января 2026 20:08Пропавшую накануне Нового года 13-летнюю нижегородку нашли живой
03 января 2026 18:08До 10 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде за сутки
Общество

18-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде

04 января 2026 14:51 Общество
18-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде

Впереди у нижегородцев еще целая неделя отдыха. Редакция НИА "Нижний Новгород" заглянула в прогноз* и узнала, какая погода ждет горожан с 5 по 11 января. 

Завтра, 5 января, синоптики обещают до -5... -6 градусов. Хотя по ощущениям будет -10... -11. Снега в прогнозе нет. 

Во вторник, 6 января, сначала будет -6 градусов, к вечеру похолодает до -8. Ночью возможен небольшой снег. 

Полноценный снегопад ожидается в среду, 7 января. При этом столбики термометров опустятся не ниже -7 градусов. 

В четверг, 8 января, с утра будет -6 градусов. Ночью прогнозируется -10 градусов и снег. 

В последующие дни мороз начнет крепчать. Так, в пятницу, 9 января, термометры покажут -10 градусов днем и -11 ночью. Причем ветер будет дуть с севера. 

В субботу, 10 января, температура воздуха будет в пределах -13... -16 градусов (ощущается как -19... -22 градуса). Возможны небольшие осадки в виде снега. 

Завершатся новогодние праздники 18-градусными морозами. Такую температуру синоптики обещают воскресным утром. При этом днем-вечером за окном будет -15 градусов, а ночью и вовсе -13. Причем к ночи город начнет заметать снегом. 

Напомним, что 3 и 4 января в Нижнем Новгороде и области шел сильный снегопад. Из-за чего городские дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы. 

Также сообщалось, что воздухоплавателям пришлось отложить старт Рождественской фиесты (0+) из-за непогоды. 

* Использованы данные сервиса "Яндекс Погода". 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
зима Погода Прогноз
Поделиться:
Новости по теме
04 января 2026 13:32Трассу М-12 временно закрыли для автобусов и грузовиков в Татарстане
03 января 2026 15:09Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды
31 декабря 2025 19:422025 год в Нижегородской области стал одним из самых теплых за столетие
29 декабря 2025 13:17Синоптик Мокеева рассказала, какая погода ждет нижегородцев в новогоднюю ночь
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
03 января 2026 17:59Новогодний мэппинг на башне Нижегородского кремля: как это выглядит
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных