18-градусными морозами завершатся новогодние праздники в Нижнем Новгороде

Впереди у нижегородцев еще целая неделя отдыха. Редакция НИА "Нижний Новгород" заглянула в прогноз* и узнала, какая погода ждет горожан с 5 по 11 января.
Завтра, 5 января, синоптики обещают до -5... -6 градусов. Хотя по ощущениям будет -10... -11. Снега в прогнозе нет.
Во вторник, 6 января, сначала будет -6 градусов, к вечеру похолодает до -8. Ночью возможен небольшой снег.
Полноценный снегопад ожидается в среду, 7 января. При этом столбики термометров опустятся не ниже -7 градусов.
В четверг, 8 января, с утра будет -6 градусов. Ночью прогнозируется -10 градусов и снег.
В последующие дни мороз начнет крепчать. Так, в пятницу, 9 января, термометры покажут -10 градусов днем и -11 ночью. Причем ветер будет дуть с севера.
В субботу, 10 января, температура воздуха будет в пределах -13... -16 градусов (ощущается как -19... -22 градуса). Возможны небольшие осадки в виде снега.
Завершатся новогодние праздники 18-градусными морозами. Такую температуру синоптики обещают воскресным утром. При этом днем-вечером за окном будет -15 градусов, а ночью и вовсе -13. Причем к ночи город начнет заметать снегом.
Напомним, что 3 и 4 января в Нижнем Новгороде и области шел сильный снегопад. Из-за чего городские дорожные службы перешли на круглосуточный режим работы.
Также сообщалось, что воздухоплавателям пришлось отложить старт Рождественской фиесты (0+) из-за непогоды.
* Использованы данные сервиса "Яндекс Погода".
