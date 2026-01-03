Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды

03 января 2026
Жители Нижегородской области пропустят звездопад Квадрантиды

Фото: сгенерировано нейросетью

Первый в 2026 году метеорный поток достигнет максимума активности в ночь на 4 января. Однако жители Нижегородской области, скорее всего, не смогут наблюдать это астрономическое явление.

Как сообщили в Нижегородский планетарий имени Гречко, в начале января на небе ожидается сразу несколько интересных событий. Так, 3 января Луна сблизится с планетой Юпитер, а уже на следующий день пройдет рядом с рассеянным звездным скоплением Ясли в созвездии Рака.

В ночь на 4 января прогнозируется пик активности метеорного потока Квадрантиды. Его радиант расположен в созвездии Волопаса. Эти метеоры отличаются сравнительно невысокой скоростью, но при этом хорошо заметны, а сам поток богат яркими метеорами и болидами.

Радиант Квадрантид находится над горизонтом в течение всей ночи, однако максимум активности длится совсем недолго — всего несколько часов. Это связано с тем, что поток представляет собой узкую полосу частиц, которую Земля пересекает практически под прямым углом.

При идеальных условиях во время пика можно было бы увидеть от 40 до 120 метеоров в час. Ожидается, что наибольшая активность придется примерно на 2:00 по московскому времени.

Тем не менее для жителей Нижнего Новгорода и области наблюдение звездопада окажется почти невозможным. Мощный снегопад, начавшийся еще накануне ночью, принес плотную облачность и сильные осадки, которые полностью закроют обзор ночного неба и не позволят разглядеть метеоры.

Напомним, что в 2026 году россияне увидят несколько солнечных и лунных затмений. 

Также сообщалось, что 3 января ожидается сильная магнитная буря. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных