Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах

Нижегородцев в ближайшие дни ждет настоящая зимняя буря. С 7 по 9 января синоптики обещают обильные снегопады и метели.
Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, особенно сильный снег ожидается в пятницу, 9 января. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков всего за один день.
Наиболее мощные снегопады пройдут по линии Брянск — Тула — Нижний Новгород. К выходным высота сугробов может дойти до полуметра, а кое-где и превысить его.
На трассах М-4, М-5 и М-12 почти наверняка появятся снежные заносы. Водителям стоит быть особенно осторожными и, по возможности, отложить дальние поездки.
Сразу после прохождения последнего циклона в регион начнет поступать арктический воздух. Уже в ночь на субботу, 10 января, в центральных областях, включая Нижегородскую, ожидаются резкие морозы до -20 градусов.
Ранее мы публиковали более подробный прогноз погоды на текущую неделю.
