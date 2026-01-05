Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах Общество

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев в ближайшие дни ждет настоящая зимняя буря. С 7 по 9 января синоптики обещают обильные снегопады и метели.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, особенно сильный снег ожидается в пятницу, 9 января. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков всего за один день.

Наиболее мощные снегопады пройдут по линии Брянск — Тула — Нижний Новгород. К выходным высота сугробов может дойти до полуметра, а кое-где и превысить его.

На трассах М-4, М-5 и М-12 почти наверняка появятся снежные заносы. Водителям стоит быть особенно осторожными и, по возможности, отложить дальние поездки.

Сразу после прохождения последнего циклона в регион начнет поступать арктический воздух. Уже в ночь на субботу, 10 января, в центральных областях, включая Нижегородскую, ожидаются резкие морозы до -20 градусов.

