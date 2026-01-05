Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
05 января 2026 19:15Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах
05 января 2026 18:50Ученый-нейрофизиолог ПИМУ Михаил Воловик скончался 67-м году жизни
05 января 2026 17:05Более 80 человек пропали в Нижегородской области в декабре
05 января 2026 15:31Как изменятся цены в Нижегородской областной стоматологии в 2026 году
05 января 2026 14:45Где и когда пройдут рождественские службы в Нижнем Новгороде
05 января 2026 13:58Глеб Никитин получил звание эколога-мецената 2025 года
05 января 2026 13:002025 год стал самым теплым в истории Нижнего Новгорода
05 января 2026 11:51Новогодний праздник для детей участников СВО прошел в Балахнинском округе
05 января 2026 11:40Проход для пешеходов открыли у стройплощадки метро на площади Свободы
05 января 2026 11:04В Заволжье нашли троих подростков, заблудившихся в лесу
Общество

Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах

05 января 2026 19:15 Общество
Синоптик предупредил нижегородцев о снегопадах и 20-градусных морозах

Фото: Кира Мишина

Нижегородцев в ближайшие дни ждет настоящая зимняя буря. С 7 по 9 января синоптики обещают обильные снегопады и метели.

Как рассказал руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, особенно сильный снег ожидается в пятницу, 9 января. Местами может выпасть до половины месячной нормы осадков всего за один день.

Наиболее мощные снегопады пройдут по линии Брянск — Тула — Нижний Новгород. К выходным высота сугробов может дойти до полуметра, а кое-где и превысить его.

На трассах М-4, М-5 и М-12 почти наверняка появятся снежные заносы. Водителям стоит быть особенно осторожными и, по возможности, отложить дальние поездки.

Сразу после прохождения последнего циклона в регион начнет поступать арктический воздух. Уже в ночь на субботу, 10 января, в центральных областях, включая Нижегородскую, ожидаются резкие морозы до -20 градусов.

Ранее мы публиковали более подробный прогноз погоды на текущую неделю.

