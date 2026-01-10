Какие медицинские услуги станут бесплатными для нижегородцев
Автобусные маршруты Нижнего Новгорода изменятся с 1 января
Куда сходить в новогодние каникулы-2026 в Нижнем Новгороде
Графики работы банков, поликлиник и почты в новогодние праздники
Общество

Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью

10 января 2026 10:07 Общество
Кадровый центр помог трудоустроиться более 500 нижегородцам с инвалидностью

Фото: УТЗН Нижегородской области

В 2025 году более 500 людей с инвалидностью нашли работу благодаря Нижегородскому кадровому центру "Работа России". Специалисты службы занятости оказывают индивидуальную помощь каждому соискателю: создают резюме, готовят к собеседованиям и предоставляют необходимую поддержку.

Директор Нижегородского кадрового центра Людмила Егорова отметила, что соискателям доступны разнообразные меры поддержки, включая помощь в поиске работы, профессиональную ориентацию, социальную адаптацию, психологическое сопровождение, а также организацию профессионального обучения. В регионе продолжает действовать система квот для трудоустройства людей с инвалидностью, и на сегодняшний день выделено более 1,3 тысячи таких рабочих мест. Более 300 актуальных вакансий можно найти на портале "Работа России".

Благодаря содействию кадрового центра, люди с инвалидностью успешно трудоустраиваются в различных организациях, включая здравоохранение, образование, ЖКХ и социальные учреждения. Они работают сварщиками, делопроизводителями и художниками в сфере народных промыслов.

Служба занятости активно сотрудничает с работодателями для создания специализированных рабочих мест. На оборудование таких зон для соискателей с инвалидностью I и II группы и ветеранов СВО предусмотрена государственная субсидия в размере до 200 тысяч рублей. С начала текущего года 49 соискателей получили такие места благодаря федеральным бюджетным средствам.

В этом процессе активно участвует общественная организация "Федерация хоккея города Нижнего Новгорода", трудоустроившая 12 человек, включая четверых ветеранов СВО. Эти средства позволили адаптировать рабочие места для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и зрения, включая новые позиции, такие как следж-хоккеисты, операторы прачечных машин, сварщики-операторы, менеджеры проектов и администраторы кабинетов лечебной физкультуры.

Для трудоустройства граждане с инвалидностью могут обратиться в инклюзивный офис при Нижегородском кадровом центре или в любой офис службы занятости.

Напомним, с 2025 года в России начал действовать национальный проект "Кадры", включающий четыре федеральных проекта: "Управление рынком труда", "Активные меры содействия занятости", "Образование для рынка труда" и "Человек труда".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

