РЭЦ запустил четыре новых сервиса на платформе "Мой экспорт" в 2025 году

13 января 2026 15:50 Экономика
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) представил в 2025 году четыре новых интерактивных сервиса на цифровой платформе «Мой экспорт» для российских экспортеров, а также запустил онлайн-семинары и программу развития розничных магазинов под брендом «Сделано в России».

РЭЦ действует в стране в соответствии с целями и задачи национального проекта «Международная кооперации и экспорт», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

Новые инструменты призваны помочь компаниям в анализе рынков, поиске перспективных направлений для сбыта и корректном оформлении документации.

Один из них – сервис «Экспортные ниши», который демонстрирует бизнесу наиболее перспективные зарубежные рынки для российских товаров на ближайшие 2-3 года. Сервис содержит оцененные на основе математической модели объемы прироста поставок, данные о ключевых странах-конкурентах и их долях на рынке. На основе этого анализа формируется оценка общего потенциала роста экспорта российской несырьевой продукции.

Еще один новый инструмент – «Отчёт. Внешняя торговля стран мира» – предлагает глубокую аналитику по объемам экспорта и импорта различных стран, с информацией о торговых партнерах, поставляемой и закупаемой продукции, а также с возможностью обогащения отчёта макроэкономическими сведениями из различных макроэкономических источников. Пользователям доступен функционал по гибкой настройке выгружаемых данных, что позволит получить именно ту информацию, которая необходима для принятия стратегических решений.

Сервис «Номенклатуры и классификаторы» представляет собой библиотеку актуальных справочников и классификаторов сферы ВЭД – по товарам и странам, видам деятельности, субъектам РФ, единицам измерения. Одновременно функционал сервиса помогает пользователям определить и подобрать точный код товарной номенклатуры (ТН ВЭД) для своей продукции с учётом реального опыта таможенного оформления, что критически важно для корректной подготовки документации,

РЭЦ также запустил «Экспортного ассистента», который быстро и точно подбирает оптимальный набор инструментов — от аналитики и сертификации до логистики и финансирования, исходя из уровня экспортной зрелости компании и специфики ее продукции.

«Расширение функционала платформы «Мой экспорт» направлено на решение ключевых задач экспортеров: поиск перспективных направлений для поставок и глубокий анализ внешнеторговой статистики. К примеру, «Экспортный ассистент» принципиально меняет подход к работе экспортеров с мерами поддержки, выступая в роли интеллектуального цифрового помощника. Новые сервисы предоставляют бизнесу актуальные данные в удобном и наглядном формате», — отметил управляющий директор продуктового офиса РЭЦ Марк Мурашко.

Помимо запуска цифровых сервисов, РЭЦ развивает и другие направления поддержки экспортеров. Старт в уходящем году получила «Школа кросс-культурной трансформации» — онлайн-семинары, помогающие компаниям погрузиться в тонкости работы в разных странах и спроецировать полученные знания на свой бизнес. Также продолжается развитие программы розничных магазинов и полок под брендом «Сделано в России» для интеграции в глобальную сеть.

За прошедший период РЭЦ провел более 300 вебинаров по выходу на зарубежные рынки – от анализа рынков и логистики до сертификации и работы с маркетплейсами. Их график регулярно публикуется в телеграм-канале РЭЦ «Новости российского экспорта». «База знаний» РЭЦ пополнилась 300 новыми материалами. Доступ к ним бесплатный после регистрации на сайте РЭЦ.

Теги:
бизнес Нацпроект Экспорт
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных