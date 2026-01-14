Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году Экономика

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 250 ярмарок «Покупайте нижегородское» планируется провести в регионе в 2026 году. График проведения ярмарок сформирован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области на основании предложений от муниципалитетов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, ярмарки «Покупайте нижегородское» проводятся в Дни районов, городов и сел, народных и государственных праздников, а также во время проведения фестивалей народных художественных промыслов.

«Ярмарки «Покупайте нижегородское» позволяют региональным предпринимателям и самозанятым получить бесплатное торговое место, встретиться с покупателями напрямую, а жителям региона – приобрести разнообразные товары, не выезжая за пределы своего муниципалитета. Ярмарки в 2026 году запланированы по всей области, а максимальное их количество придется на июнь, июль и август», - рассказал Максим Черкасов.

Больше всего ярмарок запланировано в Уренском, Павловском, Сеченовском, Вознесенском, Бутурлинском округах.

График проведения ярмарок будет ежемесячно корректироваться с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального минпрома.

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».