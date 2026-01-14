У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
14 января 2026 16:23Уже 308 компаний внедряют бережливые технологии в Нижегородской области
14 января 2026 16:22Свыше 40 ярмарок вакансий проведет Нижегородский кадровый центр в январе
14 января 2026 16:17Торги по правительственному кварталу на Сенной пройдут в начале 2026 года
14 января 2026 15:03Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году
14 января 2026 11:58Пособия по материнству выросли в Нижегородской области
14 января 2026 11:37Нижегородский риелтор рассказала, что будет с рынком недвижимости в 2026 году
13 января 2026 18:46Клининг в здании бывшей нижегородской фабрики "Маяк" оценили в 20 млн рублей
13 января 2026 18:17Работодатели не могут урезать зарплату нижегородцам из-за новогодних каникул
13 января 2026 16:56Мудров объяснил отмену семейной ипотеки в Городце и Заволжье
13 января 2026 16:35В Нижегородской области обновили сервис самопроверок бизнеса
Экономика

Более 250 ярмарок "Покупайте нижегородское" планируется провести в 2026 году

14 января 2026 15:03 Экономика
Более 250 ярмарок Покупайте нижегородское планируется провести в 2026 году

Фото: минпроторг Нижегородской области

Более 250 ярмарок «Покупайте нижегородское» планируется провести в регионе в 2026 году. График проведения ярмарок сформирован министерством промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области  на основании предложений от муниципалитетов.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства региона Максима Черкасова, ярмарки «Покупайте нижегородское» проводятся в Дни районов, городов и сел, народных и государственных праздников, а также во время проведения фестивалей народных художественных промыслов.

«Ярмарки «Покупайте нижегородское» позволяют региональным предпринимателям и самозанятым получить бесплатное торговое место, встретиться с покупателями напрямую, а жителям региона – приобрести разнообразные товары, не выезжая за пределы своего муниципалитета. Ярмарки в 2026 году запланированы по всей области, а максимальное их количество придется на июнь, июль и август», - рассказал Максим Черкасов.

Больше всего ярмарок запланировано в Уренском, Павловском, Сеченовском, Вознесенском, Бутурлинском округах.

График проведения ярмарок будет ежемесячно корректироваться с учетом предложений администраций муниципальных образований Нижегородской области.

Для получения бесплатного торгового места на ярмарке предпринимателям необходимо обратиться в администрацию соответствующего муниципального или городского округа. Полный график работы ярмарок и контактные данные ответственных лиц можно найти на сайте регионального минпрома. 

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Минпромторг Торговля ярмарки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как прошла Рождественская фиеста в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
06 января 2026 19:20Как прошла "Рождественская фиеста" в Нижнем Новгороде: фоторепортаж
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных