"Торпедо" обыграло "Локомотив" и одержало четвертую победу подряд Спорт

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" продолжает уверенное выступление в регулярном чемпионате, одержав четвертую победу подряд.

19 января в Ярославле команда Алексея Исакова оказалась сильнее "Локомотива" — 3:1. Это уже третья победа "автозаводцев" в четырех очных встречах с ярославцами в текущем сезоне.

Первый период прошел без голов, несмотря на шансы обеих команд в большинстве. Особенно близки к успеху были хозяева, когда шайба угодила в штангу, но на перерыв соперники ушли при счете 0:0.

Во втором отрезке матч оживился. На 29-й минуте Даниил Журавлев мощным броском открыл счет, прервав сухую серию голкипера "Локомотива" Даниила Исаева.

Однако уже через две минуты ярославцы ответили точным броском, восстановив равенство — 1:1. Этот гол стал концом и для "сухой" серии вратаря "Торпедо" Дениса Костина, которая длилась более 163 минут.

За пять минут до окончания второго периода нижегородцы вновь вышли вперед. Василий Атанасов реализовал численное преимущество после передач Егора Виноградова и Егора Соколова — 2:1. У Соколова — 0+2.

Затем Владимир Ткачев в одиночку обыграл вратаря и установил окончательный счет — 3:1. Вторую результативную передачу в матче оформил и Егор Виноградов.

Заключительный игровой отрезок прошел без заброшенных шайб. "Торпедо" уверенно довело встречу до победы.

Следующий матч (6+) команда проведет дома. 22 января в "Нагорном" нижегородцы примут "Шанхайских драконов".

