"Торпедо-Горький" обыграл "Рубин" в зрелищном матче со счетом 5:4 Спорт

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали волевую победу в домашнем матче против тюменского "Рубина", завершив встречу со счётом 5:4.

Первым отличился Никита Рожков, открыв счёт, однако гости моментально восстановили равновесие. Но уже в меньшинстве нижегородцы организовали стремительную атаку: Роман Опалев выдал точную передачу Егору Никитину, который с ходу отправил шайбу в ворота — 2:1.

Тюменцы вновь сравняли счёт, но "Торпедо-Горький" не позволило перехватить инициативу. Ян Мельников, оказавшись в выгодной позиции, пробил вратаря между щитков.

Во втором периоде хозяева увеличили отрыв: Артём Мисников реализовал большинство, после чего тюменский голкипер был заменён. Гости ответили одной шайбой, но Даниил Ильин перед перерывом вновь восстановил преимущество в две шайбы.

В заключительном периоде "Рубин" смог сократить отставание, но на большее их не хватило. "Торпедо-Горький" уверенно довело матч до победы.

Следующую игру (6+) команда Дмитрия Космачева проведёт 21 января против "Зауралья".

