Спорт

Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"

19 января 2026 13:40 Спорт
Фото: ХК "Торпедо"

Бывший нападающий "Торпедо" Владимир Галузин присоединился к тренерскому штабу красноярского "Сокола" из ВХЛ.

37-летний Галузин родом из Нижнего Новгорода. Именно в системе местного "Торпедо" он начал свою профессиональную карьеру, дебютировав в сезоне 2006/2007, когда команда еще играла в Высшей лиге чемпионата России.

Основную часть своей карьеры Галузин провел в нижегородском клубе, где выступал на протяжении 13 сезонов до 2019 года. За это время он провел 479 матчей и набрал 198 очков, забросив 82 шайбы и сделав 116 результативных передач.

После ухода из "Торпедо" в разные годы Галузин играл за "Металлург", "Ак Барс", "Нефтехимик", "Амур", "Спартак" и "Витязь". В общей сложности в КХЛ нападающий провел 754 матча, набрав 281 очко — 110 голов и 171 результативная передача.

О завершении игровой карьеры Галузин объявил в июле 2025 года после того, как стало известно, что "Витязь" не примет участия в сезоне 2025/2026.

Теперь в "Соколе" он будет работать в штабе главного тренера Александра Титова и отвечать за игру нападающих.

Ранее сообщалось, что нападающий "Торпедо" Андрей Крутов продолжит сезон в составе "Амура".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Назначения ХК "Торпедо" Хоккей
Новости по теме
