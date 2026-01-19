Экс-нападающий "Торпедо" Владимир Галузин вошел в тренерский штаб "Сокола"

Фото:
Бывший нападающий "Торпедо" Владимир Галузин присоединился к тренерскому штабу красноярского "Сокола" из ВХЛ.
37-летний Галузин родом из Нижнего Новгорода. Именно в системе местного "Торпедо" он начал свою профессиональную карьеру, дебютировав в сезоне 2006/2007, когда команда еще играла в Высшей лиге чемпионата России.
Основную часть своей карьеры Галузин провел в нижегородском клубе, где выступал на протяжении 13 сезонов до 2019 года. За это время он провел 479 матчей и набрал 198 очков, забросив 82 шайбы и сделав 116 результативных передач.
После ухода из "Торпедо" в разные годы Галузин играл за "Металлург", "Ак Барс", "Нефтехимик", "Амур", "Спартак" и "Витязь". В общей сложности в КХЛ нападающий провел 754 матча, набрав 281 очко — 110 голов и 171 результативная передача.
О завершении игровой карьеры Галузин объявил в июле 2025 года после того, как стало известно, что "Витязь" не примет участия в сезоне 2025/2026.
Теперь в "Соколе" он будет работать в штабе главного тренера Александра Титова и отвечать за игру нападающих.
Ранее сообщалось, что нападающий "Торпедо" Андрей Крутов продолжит сезон в составе "Амура".
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+