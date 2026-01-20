Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Общество

Нижегородскую канатку закроют из-за плановой проверки 23 января

20 января 2026 12:54 Общество
Нижегородскую канатку закроют из-за плановой проверки 23 января

Фото: Александр Воложанин

В пятницу, 23 января, движение по канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с Бором, будет временно приостановлено. Работа объекта прекратится с 8:45 до 13:00.

Как уточнили в АО "Нижегородские канатные дороги", остановка связана с проведением технического освидетельствования. Эти мероприятия являются обязательной частью регламентного обслуживания.

Проверки проводятся регулярно согласно установленному графику, чтобы обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию канатной дороги для всех пассажиров.

Напомним, с 1 октября канатка работает по зимнему графику.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжается строительство новой линии канатной дороги через реку Оку. На строительную площадку уже поступили первые металлические опоры.

Канатная дорога Общественный транспорт
