Нижегородскую канатку закроют из-за плановой проверки 23 января

В пятницу, 23 января, движение по канатной дороге, соединяющей Нижний Новгород с Бором, будет временно приостановлено. Работа объекта прекратится с 8:45 до 13:00.
Как уточнили в АО "Нижегородские канатные дороги", остановка связана с проведением технического освидетельствования. Эти мероприятия являются обязательной частью регламентного обслуживания.
Проверки проводятся регулярно согласно установленному графику, чтобы обеспечить надёжную и безопасную эксплуатацию канатной дороги для всех пассажиров.
Напомним, с 1 октября канатка работает по зимнему графику.
Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде продолжается строительство новой линии канатной дороги через реку Оку. На строительную площадку уже поступили первые металлические опоры.
