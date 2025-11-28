Появились новые подробности о фуникулере возле нижегородского метромоста

Фото:
В Нижнем Новгороде запланировано строительство двух новых фуникулеров в районе Черниговской набережной.
Как следует из документации по планировке территории, размещенной на официальном сайте горадминистрации, один из фуникулеров появится в зеленой зоне неподалеку от метромоста. Он соединит улицу Гаршина в районе дома №42 с дорогой, ведущей к очистным сооружениям. Длина этой канатной дороги составит около 257 метров. Предполагается, что фуникулер будет пользоваться спросом у студентов и преподавателей IT-кампуса, расположенного поблизости. По расчетам, он сможет перевозить до 900 человек в час в одном направлении.
Проектом предусмотрено строительство двух посадочных станций. Каждая будет двухэтажной, общей площадью 500 квадратных метров. К верхней станции планируется организовать подъезд для транспорта и пешеходный подход, а к нижней — проложить велопешеходную дорожку. Для автомобилей сохранится возможность проезда по уже существующей дороге.
Второй фуникулер предполагается разместить на склоне между улицами Черниговская и Барминская. Подробности по этому объекту пока не раскрываются.
Разработкой планировки территории занимается Институт развития агломераций. Все необходимые документы организация должна передать в профильное министерство не позднее марта 2026 года.
Напомним, что в октябре 2025 года началась подготовка к строительству двух фуникулеров в районе метромоста рядом с нижегородском IT-кампусом. На данные предпроектные работы региональные власти выделили 7,1 млн рублей.
Также сообщалось, что канатную дорогу через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.
