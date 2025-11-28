Террасный парк в Почаинском овраге сдадут не раньше осени 2026 года
Транспортно-пересадочный узел построят в Сормове
Минцифры расширило "белый список" сайтов для нижегородцев
Нижегородцам рассказали, что будет на месте "Водника"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
28 ноября 2025 08:00Появились новые подробности о фуникулере возле нижегородского метромоста
28 ноября 2025 07:00Карантин по лейкозу скота введен еще в одном нижегородском поселке
27 ноября 2025 20:00Нижегородских бизнесменов приглашают к участию в акции "Елка желаний"
27 ноября 2025 19:46Центральные улицы Нижнего Новгорода продолжают приводить к единому стилю
27 ноября 2025 19:26Малышка-трубкозуб Хиба переезжает из нижегородского "Лимпопо" в Крым
27 ноября 2025 19:05Ликвидацию свалок ускорили в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:59Четыре школы и детсад полностью ушли на карантин в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:53Новая жизнь: обновленная клиника "Тонус МАМА" открылась в Нижнем Новгороде
27 ноября 2025 17:42Более 70% плана осеннего призыва выполнено в Нижегородской области
27 ноября 2025 17:30ЗСНО отозвало инициативу о штрафах за нарушения ПДД детьми на самокатах
Общество

Появились новые подробности о фуникулере возле нижегородского метромоста

28 ноября 2025 08:00 Общество
Появились новые подробности о фуникулере возле нижегородского метромоста

Фото: Максим Герасимов

В Нижнем Новгороде запланировано строительство двух новых фуникулеров в районе Черниговской набережной.

Как следует из документации по планировке территории, размещенной на официальном сайте горадминистрации, один из фуникулеров появится в зеленой зоне неподалеку от метромоста. Он соединит улицу Гаршина в районе дома №42 с дорогой, ведущей к очистным сооружениям. Длина этой канатной дороги составит около 257 метров. Предполагается, что фуникулер будет пользоваться спросом у студентов и преподавателей IT-кампуса, расположенного поблизости. По расчетам, он сможет перевозить до 900 человек в час в одном направлении.

Проектом предусмотрено строительство двух посадочных станций. Каждая будет двухэтажной, общей площадью 500 квадратных метров. К верхней станции планируется организовать подъезд для транспорта и пешеходный подход, а к нижней — проложить велопешеходную дорожку. Для автомобилей сохранится возможность проезда по уже существующей дороге.

Второй фуникулер предполагается разместить на склоне между улицами Черниговская и Барминская. Подробности по этому объекту пока не раскрываются.

Разработкой планировки территории занимается Институт развития агломераций. Все необходимые документы организация должна передать в профильное министерство не позднее марта 2026 года.

Напомним, что в октябре 2025 года началась подготовка к строительству двух фуникулеров в районе метромоста рядом с нижегородском IT-кампусом. На данные предпроектные работы региональные власти выделили 7,1 млн рублей.

Также сообщалось, что канатную дорогу через Оку планируют построить в Нижнем Новгороде до конца 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Канатная дорога Строительство
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 18:38На месте будущей канатки через Оку начали рыть котлован
06 августа 2025 09:32Чат-бот запустили для пассажиров нижегородской канатки
29 июля 2025 13:47Ограждения канатки через Оку в Нижнем Новгороде станут арт-объектами
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
21 ноября 2025 14:31От Евангелия до Фаберже: в НГХМ представили шедевры ювелирного искусства
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных