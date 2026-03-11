Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Наука

Нижегородские учёные изучили влияние водорода на восстановление мозга

11 марта 2026 19:17 Наука
Нижегородские учёные изучили влияние водорода на восстановление мозга

Фото: пресс-служба ННГУ

Учёные Университета Лобачевского разработали способ восстановления функций мозга после черепно-мозговой травмы (ЧМТ) с использованием молекулярного водорода. Исследование показало, что это вещество помогает уменьшить последствия кислородной недостаточности и окислительного стресса, которые возникают при травмах мозга.

При ЧМТ недостаток кислорода и действие свободных радикалов приводят к повреждению клеток и тканей мозга. По данным нижегородских исследователей, молекулярный водород способен снижать выраженность этих процессов, корректируя доставку кислорода и кровоток. В результате улучшается функциональное состояние мозга, а также восстанавливаются когнитивные способности и двигательная активность.

Как пояснила автор исследования, доктор биологических наук, заведующая кафедрой физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н.И. Лобачевского Анна Дерюгина, нервные клетки особенно чувствительны к нехватке кислорода и воздействию свободных радикалов.

"Благодаря своим антиоксидантным свойствам молекулярный водород нивелирует окисление и восстанавливает эритроциты. Эти клетки отвечают за доставку кислорода и определяют окислительно-восстановительный баланс. Защищая их, мы улучшаем состояние организма на самых разных уровнях", — отметила она.

Эффективность молекулярного водорода ученые проверили в экспериментах на лабораторных животных с черепно-мозговой травмой лёгкой и средней степени тяжести. Крысы получали воду, обогащённую молекулярным водородом, в дозе 0,3–0,5 мл на килограмм массы тела в сутки.

"В течение 10 дней у них нормализовались показатели эритроцитов, восстановились когнитивные функции", — сообщили исследователи. По их словам, экспериментальная модель была максимально приближена к ЧМТ у человека.

Анна Дерюгина подчеркнула, что защита эритроцитов с помощью молекулярного водорода может быть перспективной для клинического применения. "В отличие от других антиоксидантов молекулярный водород нетоксичен вне зависимости от дозы и длительности приёма. Это дает возможность экспериментировать с терапией посттравматических состояний и добиваться нужного лечебного эффекта", — пояснила она.

Сейчас ученые продолжают сбор данных о применении молекулярного водорода при черепно-мозговых травмах и других заболеваниях. В планах — проведение экспериментов на биомоделях с тяжёлой степенью ЧМТ.

Исследование стало продолжением работ специалистов ННГУ и врачей НИИ — Специализированной кардиохирургической клинической больницы имени академика Б.А. Королёва в Нижнем Новгороде по расширению клинического применения молекулярного водорода.

Проект реализован учёными кафедры физиологии и анатомии Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского. Результаты опубликованы в российских и международных научных журналах. Разработанная технология получила евразийский патент при содействии Центра инновационного развития ННГУ.

Теги:
ННГУ
