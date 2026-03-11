Технологические предприятия приглашаются на конференцию "День Сколково в Нижнем Новгороде" Наука

Нижегородские технологические предприятия, действующие участники фонда «Сколково» и потенциальные соискатели этого статуса, приглашаются на конференцию «День Сколково в Нижнем Новгороде» 24 марта.

Мероприятие проводится в рамках пилотного проекта стратегического сотрудничества фонда «Сколково» и правительства Нижегородской области, направленного на развитие научно-исследовательского потенциала и технологического предпринимательства в регионе. Организаторами мероприятия выступают фонд «Сколково», министерство промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области, технопарк «Анкудиновка» и АНО «Горький Тех».

«Нижегородская область последовательно расширяет участие региональных компаний в экосистеме Фонда «Сколково». Технопарк «Анкудиновка» является региональным оператором фонда и помогает технологическим проектам проходить путь от идеи до получения статуса участника. Специалисты технопарка проводят поиск перспективных разработок, помогают командам готовить заявки и необходимые материалы, а также сопровождают компании в получении мер поддержки. Сегодня в реестре фонда уже 74 компании из Нижегородской области, только в 2025 году к экосистеме присоединились 14 новых проектов», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Нижегородские компании, входящие в реестр фонда «Сколково», реализуют проекты в сфере ИТ, энергетических, биологических, медицинских, ядерных и космических технологий.

По словам директора технопарка «Анкудиновка» Тимура Радаева, конференция позволит объединить на одной площадке представителей технологического бизнеса, экспертов и институтов развития, заинтересованных в развитии инновационной экосистемы региона.

«Программа мероприятия сформирована с учетом практических задач технологических компаний. Участники смогут обсудить с экспертами действующие инструменты поддержки, вопросы развития и масштабирования проектов, а также представить свои разработки представителям институтов развития и индустриальным партнёрам. Кроме того, запланирована панельная дискуссия, посвящённая взаимодействию фонда «Сколково» и Нижегородской области в работе по развитию технологического предпринимательства и поддержке НИОКР», – рассказал Тимур Радаев.

Конференция состоится 24 марта в 10.00 по адресу: ул. Академика Сахарова, д.4 (технопарк «Анкудиновка»). Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация: https://skolkovodaynn.events.sk.ru/.

Напомним, президент Владимир Путин объявил 2022–2031 годы в России Десятилетием науки и технологий. Среди задач тематического Десятилетия — привлечение в сферу исследований и разработок талантливой молодежи, содействие вовлечению исследователей и разработчиков в решение важнейших задач развития общества и страны, а также повышение доступности информации о достижениях и перспективах развития науки для граждан России.

Обо всех мерах поддержки предпринимателей на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, представляет собой комплекс системных мер, формирующих задел для новой модели долгосрочного экономического роста, основанной на экономике предложения. В его состав входят федеральные проекты «Малое и среднее предпринимательство», «Производительность труда», «Повышение инвестиционной активности», «Низкоуглеродное развитие», «Развитие технологического предпринимательства», «Развитие финансового рынка», «Развитие конкуренции».