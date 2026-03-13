Эксклюзив
Наука

ННГУ расширяет сотрудничество с Республикой Сербской

13 марта 2026 17:44 Наука
ННГУ расширяет сотрудничество с Республикой Сербской

Фото: пресс-служба ННГУ

ННГУ имени Лобачевского посетила делегация Республики Сербской. В ходе рабочего визита стороны провели переговоры и подписали соглашение о сотрудничестве в сфере образования и науки между Университетом и Агентством по информационно-коммуникационным технологиям Республики Сербской.

Во встрече приняли участие зампред правительства Нижегородской области Дмитрий Старостин, ректор ННГУ Олег Трофимов и делегация Республики Сербской во главе с директором Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Драженом Вишничем.

Стороны договорились развивать академическое сотрудничество и расширять партнерскую сеть ННГУ в Республике Сербской. Планируется проведение совместных научных исследований, конференций, студенческих конкурсов и олимпиад.

Отдельное внимание участники переговоров уделили созданию совместных лабораторий и разработке сетевых образовательных программ с университетами Восточного Сараево и Баня-Луки при поддержке правительства Республики Сербской. Также обсуждалась экспертная поддержка ННГУ в развитии ИКТ-индустрии региона и проектах, связанных с сохранением культурно-исторического наследия.

Как отметил Дмитрий Старостин, сотрудничество с Республикой развивается последовательно и уже приносит практические результаты. В прошлом году по инициативе регионального правительства была создана профильная рабочая группа, которая позволила выстроить регулярный диалог по ключевым направлениям — ИТ, промышленности, агропромышленному комплексу, здравоохранению и образованию.

"Подписание соглашения между ННГУ им. Н.И. Лобачевского и Агентством по информационным и коммуникационным технологиям Республики Сербской — один из практических результатов этой работы. Для нас важно, что в развитие международного сотрудничества активно вовлекаются ведущие вузы региона", — подчеркнул Старостин.

Чиновник добавил, что стороны уже прорабатывают новые совместные инициативы и соглашения, уделяя особое внимание взаимодействию в сфере медицины, образования и экспорта.

Директор Агентства по информационным и коммуникационным технологиям Республики Сербской Дражен Вишнич отметил высокий потенциал Нижегородской области в сфере информационно-коммуникационных технологий, а также в таких направлениях, как электроника, мехатроника, спутниковые технологии и искусственный интеллект. 

"Мы рассматриваем Нижегородскую область как одного из наиболее перспективных партнеров для развития технологического сотрудничества", — заявил Вишнич.

Он отметил, что сейчас стороны совместно прорабатывают план дальнейшего взаимодействия, который включает развитие академических обменов и участие ННГУ в формировании ИКТ-экосистемы Республики Сербской.

По словам Вишнича, университет может сыграть важную роль в межвузовской кооперации не только в сфере ИТ, но и по ряду других научно-технологических направлений.

