Экономика

Нижегородские компании поборются за Премию правительства РФ в области качества

21 января 2026 14:39 Экономика
Нижегородские компании поборются за Премию Правительства в области качества

Нижегородские предприятия приглашаются для участия в Премии Правительства Российской Федерации в области качества. Прием заявок продлится до 1 марта 2026 года.

«В этом году стартовала 30-я заявочная кампания на соискание премий Правительства Российской Федерации в области качества. Ежегодно дипломантами и лауреатами становятся региональные предприятия, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг, обеспечения их безопасности и внедрения высокоэффективных методов менеджмента качества», - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Он добавил, что участие в премии помогает организациям провести системный анализ бизнес-процессов и получить рекомендации экспертов о совершенствовании деятельности.

Премия проходит в два этапа: заочная оценка деятельности организации по подготовленному отчету и очная оценка. Эксперты оценивают организацию по следующим критериям: лидерство, стратегия, персонал, партнерство и ресурсы, процессы, продукция и услуги, результаты для потребителей, персонала и общества, ключевые результаты.

В Премии Правительства Российской Федерации в области качества ежегодно принимают участие организации из разных сфер, среди которых: промышленность, торговля, здравоохранение, образование, научно-производственная деятельность и сфера услуг.

Предприниматели могут подать заявки в трех номинациях, в зависимости от численности сотрудников организации: свыше 1000 человек, от 250 до 1000 человек, а также не более 250 человек. Заявку могут отправить и те предприятия, которые ранее уже участвовали в конкурсе.

Претендовать на получение Премии Правительства РФ в области качества могут российские организации, которые осуществляют свою деятельность более трех лет, а также федеральные и региональные органы власти и органы местного самоуправления, имеющие статус юридического лица. Регистрация доступна на сайте: https://roskachestvo.gov.ru/award/.

Среди нижегородских компаний за последние пять лет лауреатами и дипломантами Премии в области качества становились Горьковский автозавод (автомобилестроение), ООО «Русвинил» (производство поливинилхлорида), ФБУ «Нижегородский ЦСМ» (услуги по стандартизации и метрологии), Выксунский завод ОМК (металлургия), ООО «Сэппра» (производство пластиковых и металлических комплектующих).

Напомним, обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях можно узнать в центре «Мой бизнес» (мойбизнес52.рф), который осуществляет деятельность в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». На базе центра работает горячая линия «Мой бизнес», где также можно получить всю необходимую информацию. Телефон горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

По данным Минэкономразвития России, нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» станет главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.

