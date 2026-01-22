10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Политика

В ЗСНО отложили идею Мудрова забирать байки у подростков-нарушителей

22 января 2026 17:13 Политика
В ЗСНО отложили идею Мудрова забирать байки у подростков-нарушителей

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Нижегородские парламентарии отложили рассмотрение инициативы главы Городецкого округа Александра Мудрова забирать мотоциклы у подростков-нарушителей. Глава МСУ выступил на заседании комитета Заксобрания по транспорту 22 января, передает НИА "Нижний Новгород". 

Мудров отметил, что в прошлом году в округе был всплеск аварий с участием несовершеннолетних (произошло пять ДТП, в которых пострадали четверо детей).

Особенно остро стоит вопрос контроля передвижения подростков на мопедах, питбайках и спортивных мотоциклах. Со слов чиновника, жители сообщают о регулярных нарушениях ПДД такими транспортными средствами. Они создают угрозу безопасности пешеходов и автомобилистов. 

Предложенная инициатива вызвала сомнения у членов профильного комитета ЗСНО. Председатель комитета Владимир Солдатенков подчеркнул, что сначала следует проанализировать общую картину происшествий с участием подростков на транспорте в масштабах региона.

В итоге парламентарии рекомендовали отложить рассмотрение вопроса до появления статистики и анализа существующих методов наказания. 

"Мы рекомендуем областному правительству провести анализ практики привлечения родителей несовершеннолетних, совершивших ДТП. А региональному ГУ МВД — провести анализ таких аварий и показать динамику развития ситуации. Мы не бросаем эту работу, а просим статистику. С полученными данными уже во второй половине года все обсудим. Вас обязательно пригласим, и примем соответствующие действия", - заключил Солдатенков.

Ранее сообщалось, что несовершеннолетние водители устроили 35 ДТП за полгода в Нижнем Новгороде.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

