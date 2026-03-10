Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Эксклюзив
Эксклюзив
Ольга Щетинина: Народная программа — это живой документ, который формируется на основе предложений людей

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

В Нижнем Новгороде в Штабе общественной поддержки партии «Единая Россия» состоялась стратегическая сессия «Материнство и детство», посвященная формированию предложений в Народную программу партии. В работе приняли участие представители общественных организаций, эксперты, активисты, а также специалисты, работающие с семьями и детьми.

Открывая стратсессию, сенатор РФ, региональный координатор «Женского движения» Ольга Щетинина подчеркнула важность прямого диалога с общественностью при формировании программных решений.

«Народная программа — это живой документ, который формируется на основе предложений людей. Именно поэтому для нас важно слышать мнение тех, кто ежедневно работает с семьями, детьми, молодежью. Такие стратегические сессии позволяют собрать реальные инициативы, которые затем могут лечь в основу конкретных решений и законодательных инициатив», — отметила она.

В ходе работы участники сформировали ряд предложений, направленных на совершенствование мер поддержки материнства и детства, помощи членам семей участников и ветеранов СВО, а также вопросы образования и профессиональной реализации.

По словам регионального координатора федерального партийного проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» Маргариты Банниковой, формат командной работы позволил обсудить широкий круг проблем и выработать практические предложения.

«Очень важно, что сегодня мы не просто обсуждали проблемы, а искали конкретные решения. В диалоге представителей разных сфер — образования, социальной поддержки, общественных организаций — рождаются действительно работающие инициативы», — подчеркнула она.

Особое внимание участники уделили вопросам поддержки семей участников специальной военной операции и созданию дополнительных возможностей для развития детей и молодежи.

«В регионе уже выстроена серьезная система помощи. Работает единый кол-центр — фактически единая точка входа для обращений от военнослужащих, их близких и общественных активистов. Через него люди могут получить консультацию, помощь и сопровождение по самым разным вопросам. Поддержкой занимаются не только Координационный центр и фонд «Защитники Отечества». Огромную работу ведут общественные организации, волонтеры, инициативные группы. Именно поэтому так важно объединить усилия и выстроить дальнейшую системную работу. Очень важно слышать обратную связь — и от семей, и от самих военнослужащих. Именно она помогает принимать правильные решения и делать систему поддержки действительно работающей», – отметила руководитель Координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и семей Нижегородской области Татьяна Дружинина.

По итогам стратегической сессии команды представили свои инициативы, которые были внесены в общий перечень предложений для дальнейшего рассмотрения и включения в Народную программу.

Теги:
Единая Россия Ольга Щетинина
2026
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных