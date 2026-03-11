Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
11 марта 2026 12:14
Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания
11 марта 2026 11:54
Екатерина Лебедева: "Структурные изменения в правительстве региона направлены на достижение долгосрочного эффекта"
11 марта 2026 09:56
Что известно о новом министре науки Нижегородской области
11 марта 2026 09:41
Нижегородское министерство науки и высшего образования возглавил Виктор Анисимов
10 марта 2026 17:29
Ольга Щетинина: "Народная программа — это живой документ, который формируется на основе предложений людей"
10 марта 2026 16:43
Вадим Андрюхин: "Глеб Никитин лишний раз показал, что может решать задачи системно"
10 марта 2026 15:37
Василий Суханов: "Губернатор выбрал правильный момент для структурных изменений в нижегородском правительстве"
10 марта 2026 15:33
Евгений Чинцов: "Нижегородская область уверенно движется вперед, последовательно реализуя важнейшие инициативы"
10 марта 2026 14:14
Нижегородского сенатора Дмитрия Краснова включили в комитет СФ по обороне
10 марта 2026 13:24
Глеб Никитин сохранил пятое место в рейтинге влияния губернаторов РФ
Политика

Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания

11 марта 2026 12:14 Политика
Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания

Фото: Александр Воложанин, photo.pravda-nn.ru

В Нижегородской области отметили 20-летие со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК) России, сообщает ИА "Время Н".

НАК был создан в 2006 году указом президента РФ Владимира Путина. Межведомственный орган обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, региональных властей и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму.

Среди основных задач комитета — подготовка предложений президенту России по формированию государственной политики в области борьбы с терроризмом и совершенствованию профильного законодательства. Также НАК организует работу антитеррористических комиссий в регионах и разрабатывает меры по предупреждению террористических угроз, а также по устранению причин и условий, способствующих их возникновению.

"С момента образования Национального антитеррористического комитета прошло уже много лет. Все это время его сотрудники последовательно развивают нормативно-правовую базу по противодействию терроризма, работают над разработкой сценариев отражения террористических атак, активно занимаются международной деятельностью. В условиях проведения СВО работы у них, конечно, значительно прибавилось", — подчеркнул председатель комитета СФ по обороне и безопасности, бывший начальник УФСБ России по Нижегородской области Владимир Булавин.

На последнем заседании антитеррористической комиссии в Нижегородской области под руководством замгубернатора Андрея Гнеушева обсудили меры по усилению безопасности образовательных учреждений и противодействию вовлечению детей в совершение террористических актов.

Члены комиссии рекомендовали активнее работать со школьниками, чтобы предотвращать травлю и не допускать распространения опасных идеологий в образовательной среде. Помощь в этой работе должен оказать антитеррористический проект "Герои нашего времени", который действует в Нижегородской области уже три года. За это время в нем приняли участие более 10 тысяч человек. Ветераны и участники СВО встречаются с молодежью, рассказывают свои истории и участвуют в ТВ-программах.

Андрей Гнеушев поздравил членов комиссии с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение комплексной безопасности региона.

"Сегодняшние вызовы и угрозы, обусловленные сложной политической обстановкой, ставят перед антитеррористической комиссией новые цели. Уверены, все они будут выполнены, и безопасность нашего региона будет обеспечена", — подчеркнул замглавы Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что сенатор от Нижегородской области Дмитрий Краснов вошел в комитет СФ по обороне.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Андрей Гнеушев Антитеррор Безопасность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
06 марта 2026 15:21
Путь длиной в 130 лет: юбилейная выставка Нижегородского музея-заповедника
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных