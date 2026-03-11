Национальный антитеррористический комитет отметил 20-летие со дня создания

Фото:
В Нижегородской области отметили 20-летие со дня образования Национального антитеррористического комитета (НАК) России, сообщает ИА "Время Н".
НАК был создан в 2006 году указом президента РФ Владимира Путина. Межведомственный орган обеспечивает координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти, региональных властей и органов местного самоуправления в сфере противодействия терроризму.
Среди основных задач комитета — подготовка предложений президенту России по формированию государственной политики в области борьбы с терроризмом и совершенствованию профильного законодательства. Также НАК организует работу антитеррористических комиссий в регионах и разрабатывает меры по предупреждению террористических угроз, а также по устранению причин и условий, способствующих их возникновению.
"С момента образования Национального антитеррористического комитета прошло уже много лет. Все это время его сотрудники последовательно развивают нормативно-правовую базу по противодействию терроризма, работают над разработкой сценариев отражения террористических атак, активно занимаются международной деятельностью. В условиях проведения СВО работы у них, конечно, значительно прибавилось", — подчеркнул председатель комитета СФ по обороне и безопасности, бывший начальник УФСБ России по Нижегородской области Владимир Булавин.
На последнем заседании антитеррористической комиссии в Нижегородской области под руководством замгубернатора Андрея Гнеушева обсудили меры по усилению безопасности образовательных учреждений и противодействию вовлечению детей в совершение террористических актов.
Члены комиссии рекомендовали активнее работать со школьниками, чтобы предотвращать травлю и не допускать распространения опасных идеологий в образовательной среде. Помощь в этой работе должен оказать антитеррористический проект "Герои нашего времени", который действует в Нижегородской области уже три года. За это время в нем приняли участие более 10 тысяч человек. Ветераны и участники СВО встречаются с молодежью, рассказывают свои истории и участвуют в ТВ-программах.
Андрей Гнеушев поздравил членов комиссии с профессиональным праздником и отметил их вклад в обеспечение комплексной безопасности региона.
"Сегодняшние вызовы и угрозы, обусловленные сложной политической обстановкой, ставят перед антитеррористической комиссией новые цели. Уверены, все они будут выполнены, и безопасность нашего региона будет обеспечена", — подчеркнул замглавы Нижегородской области.
