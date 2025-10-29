Вадим Андрюхин: "Глеб Никитин лишний раз показал, что может решать задачи системно" Политика

Политический обозреватель, главный редактор газеты "Новое дело. Областной выпуск" Вадим Андрюхин прокомментировал рабочую встречу губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с президентом Владимиром Путиным, на которой были подведены итоги социально-экономического развития региона и реализации нацпроектов в 2025 году.

"Последняя встреча губернатора Глеба Никитина с президентом страны обращает на себя внимание своей откровенностью. Очевидно, что главе региона было что сказать главе государству — от итогов экономического развития региона и развития новых отраслей промышленности до разного рода социальных мер поддержки многодетных семей и семей участников СВО.

Если ознакомиться со стенограммой встречи и с теми вопросами, которые Путин по ходу встречи задавал губернатору, то видно — президент хорошо знает жизнь региона и неплохо ориентируется как в самих в наших проблемах, так и в путях их разрешения. Со своей стороны Никитин, помимо обстоятельного доклада, легко отвечал на реплики Президента и даже дополнял свои ответы новыми фактами и доводами. Не обошлось и без острых тем — например, снижение пьянства за рулём, в чём наш регион, увы, держит одно из первых место в России и о чём ведает глава государства. Никитин и здесь дал обстоятельный ответ насчёт путей решения проблем. Очевидно, что Путина ответ вполне устроил — не зря он в целом дал положительный отзыв на доклад губернатора.

Мало того, сразу после этой встречи в структуре управления регионом была проведена реорганизация с назначением первого заместителя губернатора, а также ещё двух новых заместителей. Эти замы отныне будут курировать такие важнейшие направления федеральной и региональной политики, как СВО, демография, безопасность, противодействие коррупции и экономическое развитие. В том числе и по вопросу усиления работы по усилению безопасности на дорогах, что особо подчёркивал президент.

Таким образом Глеб Никитин лишний раз показал, что может решать задачи системно - не латая проблемные дыры, а сразу принимая структурные решения, которые и дают нужный для народа и государства эффект. А на такие шаги, согласитесь, способен пойти только политик ФЕДЕРАЛЬНОГО уровня, обладающий настоящим стратегическим мышлением".