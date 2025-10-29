Эксклюзив
Озвучен прогноз по весеннему паводку в регионе
Инфекционист о волне гриппа: пик заболеваемости придется на март
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Политика

Екатерина Лебедева: "Структурные изменения в правительстве региона направлены на достижение долгосрочного эффекта"

11 марта 2026 11:54 Политика
Екатерина Лебедева: Структурные изменения в правительстве региона направлены на достижение долгосрочного эффекта

Фото: пресс-служба НИУ Президентской академии

Директор Нижегородского института управления Президентской академии Екатерина Лебедева прокомментировала кадровые изменения в правительстве Нижегородской области, инициированные губернатором Глебом Никитиным.

«Структурные изменения в правительстве свидетельствуют о формировании стратегических приоритетов в работе, направленных на достижение долгосрочного эффекта. Так, введение должности первого заместителя губернатора и назначение на неё Андрея Гнеушева говорит о выдвижении на первый план таких направлений, как СВО, социальная политика, демография. Это те вопросы, которым глава государства, президент страны Владимир Владимирович Путин уделяет пристальное и системное внимание», - сказала Екатерина Лебедева.

Также она отметила корректировку вектора экономического развития Нижегородской области.

«Усиление блока Егора Полякова свидетельствует об укреплении позиций региональной промышленности, а также о приоритете инвестиционной политики и развитии международных связей, которые сейчас рассматриваются как один из инструментов роста экономики Нижегородской области. Делается акцент на внешнеэкономической политике, направленной, прежде всего, на выстраивание новых экономических связей и международной кооперации», - прокомментировала директор Нижегородского института управления Президентской академии. 

Кроме того, Екатерина Лебедева отметила важность создания министерства науки и высшего образования, подчеркнув, что эта мера позволит укрепить кадровый потенциал региона и развивать наукоёмкие технологии.

«Кадровая работа губернатора проходит выверено и системно. Своими решениями он чётко обозначает цели и приоритеты, направленные на достижение задач, поставленных президентом России, укрепление позиций региона и рост технологического суверенитета. А прошедшая недавно встреча с главой государства и его поддержка инициатив Нижегородской области лишь подтверждает эффективность проводимой губернатором политики», - резюмировала она.

 

Теги:
Екатерина Лебедева Правительство Нижегородской области
