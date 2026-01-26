Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Дзержинске Общество

Фото: соцсети

Сегодня, 26 января, коммунальщики устраняют еще одну аварию на сетях водоснабжения в Дзержинске.

На этот раз повреждение произошло рядом с домом №51 на улице Гайдара. В результате прорыва трубопровода без воды остались несколько жилых домов и торговых точек, расположенных на улицах Гайдара и Петрищева.

Как сообщили в АО "ДВК", завершить восстановительные работы планируется в течение текущего дня.

Отметим, что это уже не первая аварийная ситуация на сетях за последние дни. Утром в воскресенье крупный район Дзержинска оказался без водоснабжения из-за повреждения водовода диаметром 250 мм у одного из домов на проспекте Циолковского.