Еще одна крупная коммунальная авария произошла в Дзержинске

Сегодня, 26 января, коммунальщики устраняют еще одну аварию на сетях водоснабжения в Дзержинске.
На этот раз повреждение произошло рядом с домом №51 на улице Гайдара. В результате прорыва трубопровода без воды остались несколько жилых домов и торговых точек, расположенных на улицах Гайдара и Петрищева.
Как сообщили в АО "ДВК", завершить восстановительные работы планируется в течение текущего дня.
Отметим, что это уже не первая аварийная ситуация на сетях за последние дни. Утром в воскресенье крупный район Дзержинска оказался без водоснабжения из-за повреждения водовода диаметром 250 мм у одного из домов на проспекте Циолковского.
