Общество

Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали

23 января 2026 11:10 Общество
Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Власти Нижнего Новгорода рассказали о ликвидации последствий коммунальной аварии в деревне Новопокровское.

По информации, полученной от администрации Советского района, отмечается существенное снижение уровня воды на местности.

Работы по восстановлению коммуникаций, находящихся в собственности фирмы ООО "Нижегородские технологии водопользования", выполнялись силами АО "ОКО" и привлечённой подрядной организации МБУ "РЭД".

К часу ночи 23 января воду от жилых домов удалось откачать. Ремонтные мероприятия велись вплоть до раннего утра.

По данным на 9:00 состояние улично-дорожной сети нормализовалось и полностью соответствует установленным стандартам.

Ранее сообщалось, что в Заволжье произошла авария на тепловых сетях.

