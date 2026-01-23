Последствия коммунальной аварии в Новопокровском ликвидировали

Фото:
Власти Нижнего Новгорода рассказали о ликвидации последствий коммунальной аварии в деревне Новопокровское.
По информации, полученной от администрации Советского района, отмечается существенное снижение уровня воды на местности.
Работы по восстановлению коммуникаций, находящихся в собственности фирмы ООО "Нижегородские технологии водопользования", выполнялись силами АО "ОКО" и привлечённой подрядной организации МБУ "РЭД".
К часу ночи 23 января воду от жилых домов удалось откачать. Ремонтные мероприятия велись вплоть до раннего утра.
По данным на 9:00 состояние улично-дорожной сети нормализовалось и полностью соответствует установленным стандартам.
Ранее сообщалось, что в Заволжье произошла авария на тепловых сетях.
