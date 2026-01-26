Фекальный потоп на Пермякова в Нижнем Новгороде: что говорят коммунальщики

Фото:
Разлив канализационных стоков произошел на улице Пермякова в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. В соцсетях опубликовано видео, на котором видно, что припаркованные автомобили стояли по колеса в зловонной жиже. Она быстро начала замерзать, потому водители бросились переставлять свои машины.
Редакция НИА "Нижний Новгород" обратилась за комментарием в пресс-службу АО "Объединенный коммунальный оператор". Там сказали, что 26 января в 4:45 специалисты откачали жидкость с проезжей части. Новых вытеканий не зафиксировано.
"Проводятся работы по очистке наледи", - уточнили там.
Ранее сообщалось о крупной коммунальной аварии в деревне Новопокровское. Там произошел прорыв трубы, находящейся на балансе частного водопровода. Вода хлынула на улицы и приблизилась к жилым домам. Ликвидацией последствий занимались муниципальные службы. Как позже выяснилось, мэрия обратится в прокуратуру по поводу бездействия частной ресурсоснабжающей организации.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+