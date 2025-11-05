Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации Общество

Фото: Александр Воложанин

Провизоры с многолетним стажем по всей России, включая Нижегородскую область, сталкиваются с массовыми отказами в аккредитации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

По его словам, Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) чаще всего отказывает специалистам с большим опытом из-за расхождений в записях трудовых книжек. Исправить документы зачастую невозможно, так как многие аптеки, где работали фармацевты, давно закрыты и юридически ликвидированы.

В результате провизоры с 20–25-летним стажем вынуждены подтверждать квалификацию через длительную переподготовку или вовсе уходят из профессии, усугубляя кадровый дефицит в отрасли.

ФАЦ ссылается на строгое следование нормативным документам, однако в профессиональном сообществе такие объяснения сочли формальными.

Основными причинами отказов называют правовые противоречия при оценке документов, несоответствие названий должностей номенклатуре Минздрава РФ и двойное толкование ряда фармацевтических специальностей.

Обсудить пути выхода из кризисной ситуации планируют 18 ноября в Общественной палате РФ. Альянс фармацевтических ассоциаций уже обратился с инициативой ввести кадровую "амнистию" для провизоров, пострадавших от бюрократических нестыковок.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала участником пилотной программы по запуску мобильных аптек, которые будут обслуживать отдаленные и сельские территории.