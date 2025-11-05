Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
05 ноября 2025 18:30Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
05 ноября 2025 18:16Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря
05 ноября 2025 18:05Школьник из Нижнего Новгорода одержал победу в финале чемпионата "Абилимпикс"
05 ноября 2025 17:50В Госдуме предложили упростить процесс предоставления соцпомощи малоимущим
05 ноября 2025 17:50Почти 13 млн рублей выделено на охрану четырех аварийных домов на Автозаводе
05 ноября 2025 17:40В соцсетях появилось фейковое руководство для ВСУ по управлению БПЛА через MAX
05 ноября 2025 17:10Замгубернатора Андрей Гнеушев вступил в ряды резервистов "БАРС-НН"
05 ноября 2025 17:01Серебряным волонтерам – поддержка ЛУКОЙЛа
05 ноября 2025 16:26Нижегородцы смогут бесплатно сделать генетическую диагностику эмбриона при ЭКО
05 ноября 2025 16:11Малую Покровскую могут превратить в пешеходную зону для молодоженов
Общество

Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации

05 ноября 2025 15:20 Общество
Нижегородским фармацевтам с опытом массово отказывают в аккредитации

Фото: Александр Воложанин

Провизоры с многолетним стажем по всей России, включая Нижегородскую область, сталкиваются с массовыми отказами в аккредитации. Об этом сообщил в своем телеграм-канале медицинский эксперт Алексей Никонов.

По его словам, Федеральный аккредитационный центр (ФАЦ) чаще всего отказывает специалистам с большим опытом из-за расхождений в записях трудовых книжек. Исправить документы зачастую невозможно, так как многие аптеки, где работали фармацевты, давно закрыты и юридически ликвидированы.

В результате провизоры с 20–25-летним стажем вынуждены подтверждать квалификацию через длительную переподготовку или вовсе уходят из профессии, усугубляя кадровый дефицит в отрасли.

ФАЦ ссылается на строгое следование нормативным документам, однако в профессиональном сообществе такие объяснения сочли формальными.

Основными причинами отказов называют правовые противоречия при оценке документов, несоответствие названий должностей номенклатуре Минздрава РФ и двойное толкование ряда фармацевтических специальностей.

Обсудить пути выхода из кризисной ситуации планируют 18 ноября в Общественной палате РФ. Альянс фармацевтических ассоциаций уже обратился с инициативой ввести кадровую "амнистию" для провизоров, пострадавших от бюрократических нестыковок.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область стала участником пилотной программы по запуску мобильных аптек, которые будут обслуживать отдаленные и сельские территории.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Аптеки Здравоохранение Медицина и здоровье
Поделиться:
Новости по теме
31 октября 2025 12:54Лекарство от ожирения стали тестировать на нижегородских подростках
02 октября 2025 15:13Нижегородцы потратили на лекарства почти 26 млрд рублей
20 марта 2025 11:17После реконструкции заработала одна из старейших аптек Нижнего Новгорода
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных