Власти не разрешили дарить нижегородским врачам подарки дороже 3000 рублей

Комиссия при правительстве РФ отклонила предложение увеличить максимально допустимую стоимость подарков для работников сферы здравоохранения и образования. Инициатива предполагала повышение лимита с 3000 до 10000 рублей, однако поддержки не получила, пишет "Ъ".
Речь идет об изменениях в статью 575 Гражданского кодекса. Согласно действующим нормам, подарки стоимостью свыше 3000 рублей считаются недопустимыми для государственных и муниципальных служащих, а также для сотрудников медучреждений и образовательных организаций. Авторы инициативы предлагали сделать исключение для последних, но сохранить прежний порог для чиновников.
Однако в правительстве сочли, что подобное различие нарушает принципы единых антикоррупционных стандартов. В официальном заключении комиссии указано, что установление разных лимитов может подорвать целостность системы предупреждения коррупции.
Кроме того, в пояснительной записке к законопроекту отсутствует анализ правоприменительной практики, который мог бы обосновать необходимость предлагаемых изменений. Этот фактор также повлиял на решение не поддерживать инициативу.
Ранее сообщалось, что с начала года нижегородских чиновников стали премировать за сообщение о попытке склонения к коррупции.
