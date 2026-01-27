Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

"Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде хотят модернизировать

27 января 2026 13:57 Общество
Ковалихинские бани в Нижнем Новгороде хотят модернизировать

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

Комплекс "Ковалихинские бани" в Нижнем Новгороде функционирует нормально, но рассматриваются планы по его модернизации в будущем. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в городском департаменте жилья.

Ранее муниципальное предприятие "Нижегородские бани" было реорганизовано в акционерное общество "Нижегородские бани". В структуру АО входят девять действующих бань, расположенных в шести районах города, две из которых находятся в Новинском сельсовете. На данный момент включение новых объектов в состав общества не предполагается.

Напомним, с 16 января возобновила работу городская баня в Богородске.

Также сообщалось, что на запуск двух нижегородских бань в Работках и Ждановском требуется полмиллиона рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

