ДТП с автобусом в Борском округе обернулась проверкой прокуратуры Происшествия

Фото: пресс-служба прокуратуры Нижегородской области

ДТП с рейсовым автобусом в Борском округе заинтересовало прокуратуру Нижегородской области.

Авария произошла утром 29 января около деревень Сырохватово и Рекшино. Автобус с пассажирами улетел в кювет и перевернулся. В результате пострадали три человека, двоих госпитализировали.

"Прокуратурой осуществляется контроль за действиями аварийно-спасательных служб и правоохранительных органов", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В причинах и обстоятельства случившегося разбираются также сотрудники ГАИ и Гострудинспекции.