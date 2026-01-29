Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Первая автобусно-трамвайная выделенка появится в Нижнем Новгороде
В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Требования к автокредитам ужесточили: чем это грозит нижегородцам
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
29 января 2026 17:35Минздрав опроверг новость о сокращении сроков лечения гриппа до 9 дней
29 января 2026 17:17В России предложили запретить рекламу фастфуда с участием детей
29 января 2026 16:55Нижегородская ГИБДД опровергла изъятие номеров ЕКХ у автовладельцев
29 января 2026 16:39Нижегородцам рассказали, у кого есть приоритет при поступлении в Школу 800
29 января 2026 16:30АО "Транснефть – Верхняя Волга" продиагностировало 269 км нефтепроводов в январе 2026 года
29 января 2026 16:20Редкую хищную птицу спасли в Нижнем Новгороде
29 января 2026 16:01Мобильную сеть усилили в Семенове на фоне роста турпотока
29 января 2026 15:48Трактор снес трубу и оставил людей без газа в Нижнем Новгороде
29 января 2026 15:32Две деревни исчезли, а еще восемь стали селами в Нижегородской области
29 января 2026 15:15Нижегородским медикам повысили размер минимальных окладов
Общество

Нижегородская ГИБДД опровергла изъятие номеров ЕКХ у автовладельцев

29 января 2026 16:55 Общество
Полиция опровергла изъятие номерных знаков серии ЕКХ в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В управлении ГИБДД по Нижегородской области опровергли информацию о якобы массовом изъятии автомобильных номеров серии ЕКХ в Нижнем Новгороде, распространившуюся в социальных сетях и пабликах.

Как пояснили в комментарии изданию "КП-Нижний Новгород", никаких мероприятий по изъятию номерных знаков этой серии не проводится. Также в ГИБДД подчеркнули, что не поступало никаких распоряжений, связанных с подобными действиями.

Однако в Госавтоинспекции подтвердили, что в настоящее время перерегистрировать номера ЕКХ на другие автомобили невозможно — таких регистрационных знаков попросту нет в наличии.

Серия ЕКХ давно получила в народе неофициальную трактовку как "Еду Как Хочу" и воспринимается многими как символ особого статуса на дороге, нередко связываемый с чиновниками и силовыми структурами.

Ранее юрист дал разъяснение, можно ли управлять автомобилем во время восстановления прав. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Госавтоинспекция
Поделиться:
Новости по теме
22 января 2026 12:37Новые правила обучения введут в нижегородских автошколах
13 января 2026 13:09Автоюрист рассказал, куда и как жаловаться на тротуарных парковщиков
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из Высоты
26 января 2026 18:35В Нижнем Новгороде отметили День студента: фоторепортаж из "Высоты"
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных