Нижегородская ГИБДД опровергла изъятие номеров ЕКХ у автовладельцев Общество

Фото: Александр Воложанин

В управлении ГИБДД по Нижегородской области опровергли информацию о якобы массовом изъятии автомобильных номеров серии ЕКХ в Нижнем Новгороде, распространившуюся в социальных сетях и пабликах.

Как пояснили в комментарии изданию "КП-Нижний Новгород", никаких мероприятий по изъятию номерных знаков этой серии не проводится. Также в ГИБДД подчеркнули, что не поступало никаких распоряжений, связанных с подобными действиями.

Однако в Госавтоинспекции подтвердили, что в настоящее время перерегистрировать номера ЕКХ на другие автомобили невозможно — таких регистрационных знаков попросту нет в наличии.

Серия ЕКХ давно получила в народе неофициальную трактовку как "Еду Как Хочу" и воспринимается многими как символ особого статуса на дороге, нередко связываемый с чиновниками и силовыми структурами.

Ранее юрист дал разъяснение, можно ли управлять автомобилем во время восстановления прав.