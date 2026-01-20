Юрист Семеновский объяснил, можно ли управлять авто во время восстановления прав Общество

Потеря водительского удостоверения — неприятная, но не критичная ситуация. В отличие от паспорта, за его утерю не предусмотрено административного штрафа. Однако это не освобождает от необходимости срочно принять меры, чтобы избежать проблем с мошенниками. Куда обращаться, сколько это стоит и как долго длится процедура восстановления?

Как рассказал 360.ru доцент Департамента международного и публичного права Финансового университета при правительстве России Игорь Семеновский, при утере водительских прав важно как можно скорее обратиться в ближайшее отделение УМВД с заявлением. Это поможет предотвратить использование вашего документа злоумышленниками и избежать ответственности за их действия.

После обращения в МВД нужно подать заявление в ГИБДД. Это самый быстрый способ восстановить права. Второй по скорости вариант — воспользоваться порталом Госуслуг. Если у вас есть время, можно обратиться в ближайшее отделение Многофункционального центра (МФЦ).

Для восстановления водительского удостоверения вам понадобятся следующие документы:

заявление;

паспорт гражданина России;

чек об уплате государственной пошлины.

Если вы получаете новые права, дополнительно потребуется пройти медицинский осмотр и получить справку по форме № 003-В/у.

Государственная пошлина за восстановление утерянных или испорченных водительских прав в 2026 году составляет 4000 рублей. За международное водительское удостоверение нужно заплатить 3200 рублей. За выпуск пластиковых прав с чипом придётся заплатить 6000 рублей.

Да, вы можете подать заявление о восстановлении водительского удостоверения через портал Госуслуг. Для этого перейдите в раздел "Транспорт. Права" и оплатите госпошлину. Однако забрать права необходимо в отделении Госавтоинспекции.

Сроки восстановления прав зависят от способа подачи заявления:

В ГАИ: от 2 до нескольких часов.

Через портал Госуслуг: до 3 суток.

Через МФЦ: до 15 дней.

Если вы уверены, что ваши права были украдены, вам всё равно нужно обратиться в УМВД. Но вместо заявления об утере напишите заявление о краже. Сотрудники МВД примут его и начнут доследственную проверку.

1. Что делать, если потерял права за границей?

Процедура восстановления прав, утерянных за границей, такая же: проще всего заняться восстановлением документа по возвращению домой.

2. Что делать, если понял, что потерял права, когда остановил сотрудник ГИБДД?

Если у вас нет при себе прав, инспектор может выписать штраф в размере 500 рублей. Однако в России продолжается эксперимент с мобильным приложением "Госуслуги Авто", которое позволяет предъявлять документы в электронном виде.

3. Нужно ли пересдавать экзамен при утере или краже прав?

Нет, пересдавать экзамен не требуется.

4. Можно ли управлять автомобилем во время восстановления прав?

Хотя потеря водительского удостоверения не лишает вас права управлять автомобилем, управлять машиной без документа запрещено. За это грозит штраф в размере 500 рублей.